У п’ятницю, 19 грудня, о 19:00 на СТБ вийде десятий випуск романтичного реаліті Холостяк 14 сезон з Тарасом Цимбалюком.

Цього тижня проєкт виходить на один із найвідповідальніших і найемоційніших етапів – знайомство з родиною Холостяка.

За крок до фінальних рішень Тарас представить дівчат людям, чия думка для нього справді важлива. Героїні зустрінуться з його батьками та сестрою у дуже особистій, майже сімейній атмосфері.

Холостяк 14 сезон, 10 випуск — що покажуть

Найбільше Тарас хвилюється через реакцію мами. Саме вона, за словами Холостяка, є найвимогливішою і найчеснішою у своїх оцінках.

– Моїй мамі взагалі важко сподобатись, – зізнається Тарас Цимбалюк.

Батьки Холостяка — вчителі, люди принципові й прямі. Тому розмови за сімейним столом будуть без прикрас і недомовок. Мама Тараса ставитиме дівчатам запитання, до яких не був готовий навіть сам головний герой.

Ці зустрічі стануть справжньою перевіркою для кожної з героїнь: на щирість, простоту й готовність бути частиною світу Холостяка. Хтось зможе відверто говорити про себе й свої стосунки, а для когось розмова з мамою Тараса виявиться надто складною й емоційною.

Знайомства проходитимуть у місцях, які формували Тараса з дитинства, — саме там дівчата побачать його не як героя шоу, а як сина і брата.

Де дивитися 10 випуск Холостяка 14

Дивіться десятий випуск Холостяка з Тарасом Цимбалюком у п’ятницю, 19 грудня, о 19:00 на СТБ. Після ефіру епізод буде доступний на офіційному сайті stb.ua, а також на YouTube-каналі проєкту та на платформі Телепортал.

Нагадаємо, у дев’ятому випуску реаліті Холостяк 14 проєкт покинула Дарʼя Романець, які головний герой не вручив троянду.

