У п’ятницю, 19 грудня, на телеканалі СТБ вийшов десятий випуск романтичного реаліті Холостяк 14 із Тарасом Цимбалюком.

Це був один із ключових епізодів сезону, адже цього тижня головний герой познайомив дівчат зі своєю родиною – батьками та сестрою. За крок до вирішального моменту Тарас хотів почути думку найрідніших людей.

– Моїй мамі взагалі важко сподобатись, – зізнався Холостяк напередодні знайомства.

Героїні по черзі прибули до Корсуня, щоби побачитися із родиною актора. Для кожної з них ця зустріч стала окремим випробуванням.

Зараз дивляться

Як минув 10 випуск Холостяка 14

Першою батькам, як обіцяв у 9 випуску проєкту, Цимбалюк представив Ірочку. Він привіз дівчину до своєї мами Тетяни на город – назбирати овочів для салату. Героїня завірила, що вміє копати картоплю, але на цю справу Тетяна Василівна підрядила сина, а сама пішла спілкуватися з Ірочкою.

Під час розмови героїня згадала про свою родину, що викликало у неї сльози. Мати Холостяка сприйняла це як вияв щирих емоцій. З городу всі вирушили додому, де за столом родина зібралася уже у повному складі.

Після привітань та квітів, які Ірочка привезла Тетяні Василівні, усі сіли поговорити і зʼясувалося, що дівчина не дуже любить стояти біля плити, зате розуміє гумор Тараса. Поки батько Цимбалюка Василь показував гості бібліотеку, жіноча половина родини відзначила, що героїня дуже хвилюється.

Сестра Тараса Ольга також мала нагоду поспілкуватися з Ірочкою. Героїня відзначила, що змогла відкритися під час цієї розмови. Втім, самому Цимбалюку хотілося б, щоби атмосфера вечора була легшою.

– Я уявляв якусь більшу легкість і залученість Ірочки до загальної домашньої атмосфери. Мені здається, все наше застілля, вона була така стримана, – зауважив головний герой.

Надін, яка навідалася до Корсуня другою, Тарас привів до своєї школи та зізнався, що одним з його улюблених предметів була географія. Із собою дівчина захопила знімки з фотосесії, які вони зробили під час побачення в артстудії.

Оглянувши школу, пара вийшла на шкільний спортмайданчик, де на них вже чекала сестра Цимбалюка та його друг Тимур. Вони спитали Надін, чи сподобалася їй школа, а у відповідь почули, що вона згадала власні шкільні роки. Виявилося, що дівчину цькували однокласники, і це вразило Ольгу.

Четвірка встигла зіграти у волейбол, а Надін поспілкувалася з сестрою головного героя наодинці. Під час знайомства з батьками Холостяка дівчина вручила їм символічний подарунок – скатертину і навіть не забула про домашнього улюбленця.

Розмова за столом зайшла про освіту, і героїня чесно сказала, що не закінчувала виш. Ользі сподобалося те, що вона не стала брехати, проте, Тетяна Василівна переконана, що освіта – це не про диплом, а про власний розвиток. Вечір минув за спілкуванням та врешті довелося прощатися.

– Це була чергова тепла зустріч з Надін, – підсумував головний герой, зізнавшись, що не хотів відпускати дівчину.

Нарешті третьою до Корсуня приїхала Анастасія, але замість Холостяка її раптово зустрів Василь Васильович. Батько Тараса провів для героїні екскурсію містом, зокрема місцями, знаковими для його сина.

Згодом до них доєднався Тарас, і всі разом рушили на дачу, де на них вже чекали мама Тетяна та сестра Ольга. Настя приїхала не з порожніми руками, що потішило рідних Холостяка. В розмові Тетяна Василівна зауважила, що у дівчини з Тарасом збігаються погляди та деякі речі.

На завершення вечора Настя і Тарас змогли провести час наодинці біля озера і просто мовчали. Головний герой зізнався, що йому подобається стан, коли він поруч з дівчиною.

– Відчувалася сексуальна енергія. Відчувалося, що мене це заводить. Нам хотілося більшого, але на цій стадії проєкту ми маємо певні обмеження, – поділився Холостяк.

Після низки зустрічей настав важливий момент – потрібно було вирішити, хто з героїнь залишається у проєкті. До слова, Надін та Настя були впевнені, що на церемонію троянд прийдуть удвох, адже вони не знали, що Ірочка досі в проєкті.

Хто покинув Холостяк 14 у 10 випуску

Цього разу Тарас зустрічав кожну дівчину окремо. В них була можливість додатково поспілкуватися перш ніж Холостяк зробив вибір. Розмови здалися героїнями схожими на інтервʼю та змусили понервувати.

Втім, як виявилося, дарма. Ніхто не покинув Холостяк 14 у десятому випуску, адже кожній з дівчат Тарас вручив троянду. Тож у фіналі він обиратиме серед трьох героїнь – це Ірочка, Надін та Настя.

Нагадаємо, що у дев’ятому випуску Холостяка 14 проєкт покинула Дарʼя Романець. Не пропустіть фінальний епізод романтичного реаліті, у якому розкриється головна інтрига сезону.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.