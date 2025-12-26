У п’ятницю, 26 грудня, на СТБ вийде фінальний випуск романтичного реаліті Холостяк 14 з Тарасом Цимбалюком.

Саме цього вечора головний герой зробить найважливіший вибір у проєкті. Та перш ніж глядачі дізнаються, хто став обраницею Тараса, попереду — серія романтичних побачень.

Холостяк 14 сезон 11 випуск — що покажуть

Фінальний тиждень розпочнеться з несподіваного завдання від ведучого Григорія Решетника. Настя, Надін та Ірочка матимуть змогу провести з Тарасом один день, поділений на три частини: сніданок, обід і вечерю. Але формат побачень змусить кожну з них зробити непростий вибір.

Зараз дивляться

Дівчатам доведеться вирішити, що для них важливіше: більше часу разом із Холостяком і власна ідея побачення, чи менше часу, але без клопотів і з готовою ідеєю, яка точно сподобається Тарасу. Кожне рішення матиме свої наслідки — і для дівчат, і для самого Холостяка.

Наприкінці дня всі героїні зберуться разом. Тарас буде змушений попрощатися з однією з них — за крок до головного рішення.

Як пройдуть останні побачення сезону та хто стане обраницею Тараса Цимбалюка – дізнайтеся вже сьогодні у фінальному випуску Холостяка.

Де дивитися 11 випуск Холостяка 14

Дивіться 11 випуск Холостяка з Тарасом Цимбалюком у п’ятницю, 26 грудня, о 19:00 на СТБ. Після ефіру епізод буде доступний на офіційному сайті stb.ua, а також на YouTube-каналі проєкту та на платформі Телепортал.

Нагадаємо, що у десятому випуску Холостяка 14 Тарас Цимбалюк познайомив дівчат зі своїми батьками і сестрою Героїні по черзі прибули до Корсуня, щоби побачитися із родиною актора. За результатами тижня ніхто з дівчат не покинув проєкт.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.