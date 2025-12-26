Головний вибір сезону: що покажуть у фінальному випуску Холостяка 14 із Цимбалюком
- Фінальний випуск Холостяка 14 вийде на СТБ у п’ятницю, 26 грудня, о 19:00.
- Цього вечора Тарас Цимбалюк зробить головний вибір сезону.
- Та спочатку на актора чекають побачення з кожною із дівчат.
У п’ятницю, 26 грудня, на СТБ вийде фінальний випуск романтичного реаліті Холостяк 14 з Тарасом Цимбалюком.
Саме цього вечора головний герой зробить найважливіший вибір у проєкті. Та перш ніж глядачі дізнаються, хто став обраницею Тараса, попереду — серія романтичних побачень.
Холостяк 14 сезон 11 випуск — що покажуть
Фінальний тиждень розпочнеться з несподіваного завдання від ведучого Григорія Решетника. Настя, Надін та Ірочка матимуть змогу провести з Тарасом один день, поділений на три частини: сніданок, обід і вечерю. Але формат побачень змусить кожну з них зробити непростий вибір.
Дівчатам доведеться вирішити, що для них важливіше: більше часу разом із Холостяком і власна ідея побачення, чи менше часу, але без клопотів і з готовою ідеєю, яка точно сподобається Тарасу. Кожне рішення матиме свої наслідки — і для дівчат, і для самого Холостяка.
Наприкінці дня всі героїні зберуться разом. Тарас буде змушений попрощатися з однією з них — за крок до головного рішення.
Як пройдуть останні побачення сезону та хто стане обраницею Тараса Цимбалюка – дізнайтеся вже сьогодні у фінальному випуску Холостяка.
Де дивитися 11 випуск Холостяка 14
Дивіться 11 випуск Холостяка з Тарасом Цимбалюком у п’ятницю, 26 грудня, о 19:00 на СТБ. Після ефіру епізод буде доступний на офіційному сайті stb.ua, а також на YouTube-каналі проєкту та на платформі Телепортал.
Нагадаємо, що у десятому випуску Холостяка 14 Тарас Цимбалюк познайомив дівчат зі своїми батьками і сестрою Героїні по черзі прибули до Корсуня, щоби побачитися із родиною актора. За результатами тижня ніхто з дівчат не покинув проєкт.