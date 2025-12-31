Зірка серіалів Митець та Служба 112 на ICTV2 Юрій Вихованець отримав нагороду від 5 окремої штурмової бригади.

Нагрудний знак та подяку акторові надіслали за волонтерську діяльність, спрямовану на допомогу бригаді. Про це Юрій повідомив на особистій сторінці в Instagram.

Юрій Вихованець про волонтерство

Вихованець разом з Франківським драматичним театром вже не перший рік підтримує військовослужбовців та проводить благодійні вистави у Франківську та за його межами, проте ця нагорода індивідуальна.

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– Там декілька бригад, і це, в принципі, не перший збір, який я закриваю. Якось воно робиться, бо знаєш: мусиш. У цьому випадку я не переоцінюю нагороду. Звісно, це велика честь для мене. Але, з іншого боку, не хочу навіть думати, що я там “гори звернув” чи щось надзвичайне зробив. Це просто приємний копняк під зад, нагадування: ти рухаєшся в правильному напрямку, – зазначив актор.

Юрій запевняє, що праця наших воїнів просто не дає нам права скаржитись на свої дрібниці.

– Важчої роботи, ніж роблять хлопці на фронті, — немає. В принципі. І коли вони знаходять час, щоб виписати й відправити тобі цю нагороду, ти потім просто не маєш права на “відмазки”. Типу “не маю часу” чи “не встигаю”. Якщо вже хлопці там знаходять для тебе час — то, будь ласка, фігач для них. Щоб ти мав можливість повертатись до сім’ї і хоч трохи жити це життя зараз, – наголосив Вихованець, закликавши донатити на ЗСУ, щоб наблизити нашу перемогу.

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