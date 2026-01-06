Краще було їхати потягом: фіналістка Холостяка Половинкіна злетіла в кювет на трасі
- Фіналістка Холостяк 14 Настя Половинкіна пережила стрес дорогою до Харкова.
- Дівчина з іронією зазначила, що краще було їхати потягом.
Фіналістка проєкту Холостяк 14 Настя Половинкіна пережила стрес під час поїздки до Харкова.
Автомобіль дівчини опинився за межами дорожнього полотна, коли Анастасія прямувала до батьків.
Настя Половинкіна злетіла в кювет
На початку шляху Половинкіна опублікувала сторис, знявши засніжену трасу.
– Харків. Туди, де завжди чекають, – йшлося у дописі.
Вже за кілька годин після виїзду фіналістка Холостяка стривожила підписників звісткою про дорожній інцидент. Авто дівчини злетіло в кювет. Настя прокоментувала подію з властивою їй іронією.
– Так, можливо, краще було їхати на поїзді. Тепер я знаю, що таке кювет. Не сподобалось, – поділилася дівчина в соцмережах.
Після цього Настя Половинкіна звернулася до всіх, хто зараз перебуває в дорозі, особливо у напрямку Київ – Харків. Вона закликала водіїв бути дуже обережними та уважними.
– А мій стрес вирівняють тепер варенички у хрещеної, – заспокоїла стурбованих фоловерів дівчина.
Нагадаємо, що Анастасія Половинкіна була однією з головних претенденток на перемогу у романтичному реаліті Холостяк 14. Проте, Тарас Цимбалюк обрав у фіналі проєкту Надін Головчук.