Фіналістка проєкту Холостяк 14 Настя Половинкіна пережила стрес під час поїздки до Харкова.

Автомобіль дівчини опинився за межами дорожнього полотна, коли Анастасія прямувала до батьків.

Настя Половинкіна злетіла в кювет

На початку шляху Половинкіна опублікувала сторис, знявши засніжену трасу.

– Харків. Туди, де завжди чекають, – йшлося у дописі.

Вже за кілька годин після виїзду фіналістка Холостяка стривожила підписників звісткою про дорожній інцидент. Авто дівчини злетіло в кювет. Настя прокоментувала подію з властивою їй іронією.

– Так, можливо, краще було їхати на поїзді. Тепер я знаю, що таке кювет. Не сподобалось, – поділилася дівчина в соцмережах.

Після цього Настя Половинкіна звернулася до всіх, хто зараз перебуває в дорозі, особливо у напрямку Київ – Харків. Вона закликала водіїв бути дуже обережними та уважними.

– А мій стрес вирівняють тепер варенички у хрещеної, – заспокоїла стурбованих фоловерів дівчина.

Нагадаємо, що Анастасія Половинкіна була однією з головних претенденток на перемогу у романтичному реаліті Холостяк 14. Проте, Тарас Цимбалюк обрав у фіналі проєкту Надін Головчук.