Авторитетне видання Variety оновило свої передбачення щодо лауреатів майбутньої премії Оскар.

Прогнози не відображають особистих симпатій редакції та оновлюються щотижня. Вибір видання базується на індустрійному резонансі й результатах ключових премій.

Боротьба за Оскар 2026: хто у фаворитах

Головним тріумфатором сезону вважається драма Одна битва за іншою.

Фільм режисера Пола Томаса Андерсона вже встиг зібрати основні нагороди на Critics Choice Awards, що робить його ключовим претендентом на перемогу в головних категоріях.

Проте за словами експертів Variety, у списку номінантів з’являються несподівані гравці.

Зокрема, значно посилилися позиції стрічки Блакитний місяць та високобюджетної драми F1 з Бредом Піттом.

Також норвезькі та бразильські проєкти цьогоріч мають шанси вийти за межі категорії Найкращий іноземний фільм.

Хто виграє Оскар 2026 за прогнозом Variety

Ось перелік стрічок та митців, які, на думку видання, мають найбільші шанси на отримання статуетки у своїх категоріях:

Найкращий фільм – Одна битва за іншою

Найкращий режисер – Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою)

Найкращий актор – Ітан Гоук (Блакитний місяць)

Найкраща акторка – Джессі Баклі (Гамнет)

Найкращий актор другого плану – Стеллан Скарсгард (Сентиментальна цінність)

Найкраща акторка другого плану – Інга Ібсдоттер Ліллеас (Сентиментальна цінність)

Оригінальний сценарій – Грішники (Раян Куглер)

Адаптований сценарій – Одна битва за іншою (Пол Томас Андерсон)

Найкращий анімаційний фільм – Кейпоп-мисливиці на демонів

Найкращий документальний фільм – Ідеальний сусід

Міжнародний художній фільм – Сентиментальна цінність (Норвегія)

Найкраща операторська робота – Отем Дюральд Аркапоу (Грішники)

Візуальні ефекти – Аватар: Вогонь і попіл

Монтаж – Одна битва за іншою

Грим та зачіски – Франкенштайн

Дизайн костюмів – Франкенштайн

Найкраща робота художника-постановника – Франкенштайн

Найкращий звук – Одна битва за іншою

Найкращий саундтрек – Грішники

Найкраща пісня – Golden (Кейпоп-мисливиці на демонів)

Кастинг – Грішники

Анімаційний короткометражний фільм – Ейру

Документальний короткометражний фільм – Усі порожні кімнати

Ігровий короткометражний фільм – Двоє людей обмінюються слиною

Нагадаємо, що дві українські роботи увійшли до коротких списків премії Оскар 2026. Йдеться про документальний фільм 2000 метрів до Андріївки та анімаційну короткометражку Я померла в Ірпені.