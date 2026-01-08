Організатори Нацвідбору на Євробачення 2026 представили пісні артистів лонглиста, які змагаються за місце десятого фіналіста.

В Дії вже розпочато голосування, яке визначить, хто доєднається до девʼяти виконавців, які вийдуть на сцену національного етапу конкурсу.

Пісні претендентів на Нацвідбір

За право потрапити до фіналу Нацвідбору на Євробачення 2026 змагаються шість артистів.

Khayat – Герци

Karyotype – DNA

Mon Fia – Do You Hear Me?

Anstay – by the way

Марта Адамчук – Silvered Pines

Oks – Say It All

Голосування триває з 10:00 8 січня до 10:00 13 січня. Артист, який набере найбільшу кількість голосів у Дії, стане десятим фіналістом Нацвідбору на Євробачення 2026.

Фінал національного етапу пісенного конкурсу відбудеться 7 лютого. Саме тоді стане відомо ім’я представника України, який поїде на Євробачення 2026.

Які країни беруть участь у Євробаченні 2026

У ювілейному Євробаченні 2026, що відбудеться наступного травня у Відні, візьмуть участь 35 країн. Після кількарічної перерви на конкурс повертаються Болгарія, Румунія та Молдова.

Перший півфінал запланований на 12 травня – у ньому глядачі побачать виступи 15 країн. Другий півфінал відбудеться 14 травня, участь у ньому візьмуть ще 15 конкурсантів.

До фіналу пройдуть 20 учасників. До них автоматично приєднаються країни-засновниці конкурсу – Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія, а також Австрія як країна-господарка. Нагадаємо, Іспанія не братиме участі в Євробаченні 2026.

Від участі у конкурсі також відмовилися Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія. У такий спосіб мовники висловили протест на тлі рішення Європейської мовної спілки щодо участі Ізраїлю.

Джерело : Суспільне