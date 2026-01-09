Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
4 хв.
Церковний календар на лютий 2026: усі релігійні свята за новим стилем
У церковному календарі лютий позначений низкою значущих дат, включно з одним з дванадесятих свят християнської традиції — Стрітення Господнього, яке символізує зустріч Старого і Нового Завітів та духовне оновлення.
Упродовж місяця церква також вшановує апостолів, пророків, мучеників, преподобних та ієрархів, а наприкінці лютого розпочинається підготовка до Великого посту.
Факти ICTV зібрали повний церковний календар на лютий 2026 року — усі дати подано за новоюліанським календарем.
Зараз дивляться
Церковні свята у лютому 2026 року
- 1 лютого — передсвято Стрітення, святого мученика Трифона.
- 2 лютого — Стрітення Господнє.
- 3 лютого — святих Симеона Богоприємця й Анни Пророчиці.
- 4 лютого — святого преподобного Ісидора Пилусійського; преподобного Миколи Студеного.
- 5 лютого — святої мучениці Агафії (Агати).
- 6 лютого — святого преподобного Вукола, єпископа; святого священномученика Сілвана, єпископа.
- 7 лютого — святого преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійского; преподобного Луки.
- 8 лютого — святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії.
- 9 лютого — святого мученика Никифора.
- 10 лютого — святого Прохора; святого мученика Харлампія.
- 11 лютого — святого священномученика Власія, єпископа Севастійського.
- 12 лютого — святого Мелетія, архієпископа Антіохійського.
- 13 лютого — святого преподобного Мартиніана Кесарійського.
- 14 лютого — святого рівноапостольного Кирила, учителя слов’ян; святого преподобного Авксентія.
- 15 лютого — святого апостола Онисима.
- 16 лютого — святих мучеників Памфіла, Єрея, Порфирія та інших.
- 17 лютого — святого великомученика Феодора Мовчазного; святої мучениці Маріанни.
- 18 лютого — преподобного Косми Яхромського; святителя Агапіта, єпископа Синадського; святителя Флавіана, патріарха Константинопольського.
- 19 лютого — святих апостолів Архипа та Филимона, а також дружини Филимона – Апфії.
- 20 лютого — благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворця Києво-Печерського.
- 21 лютого — святого преподобного Тимофія; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського.
- 22 лютого — віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії; святого мученика Маврикія та його 70-ти воїнів.
- 23 лютого — початок Великого посту; святого священномученика Полікарпа.
- 24 лютого — перше і друге знайдення голови святого Івана Хрестителя.
- 25 лютого — святого Тарасія, архієпископа Царгородського.
- 26 лютого — святого Порфирія, єпископа Газького.
- 27 лютого — святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта.
- 28 лютого — святого преподобного сповідника Василія.