Австралійська дреґ-квін, переможниця Євробачення 2014 Кончіта Вурст (справжнє ім’я – Томас Нойвірт) відреклася від міжнародного пісенного конкурсу. Співачка заявила, що більше не хоче бути пов’язана з шоу.

Кончіта Вурст про Євробачення

На особистій сторінці в Instagram артистка зазначила, що Євробачення неабияк вплинуло на її життя, однак більше вона не хоче пов’язувати себе з пісенним конкурсом. Кончіта Вурст прагне зосередитися на інших проєктах і вкладати сили в їхній розвиток.

– Пісенний конкурс Євробачення сформував моє життя. Це була моя сцена, мій дім, мій трамплін і розділ, за який я глибоко вдячна. Як для артистки, зміни є для мене найбільшою константою. Відтепер я відходжу від Євробачення. Я рухаюся далі, щоб більше зосередитися на інших професійних проєктах і дати можливість розвиватися новим речам, – написала переможниця Євробачення 2014.

За словами Кончіти Вурст, зв’язок з Євробаченням залишається частиною її історії, а не місцем для наступних кроків. Тож, ймовірно, єврофани не побачать артистку на сцені Євробачення 2026 чи на заходах, пов’язаних з конкурсом.

– Моє рішення особисте, і я не буду його коментувати. Дякую, з любов’ю, Том, – додала Вурст.

Нагадаємо, що Кончіта Вурст перемогла на Євробаченні 2014 з піснею Rise Like a Phoenix. Оскільки цьогоріч конкурс пройде у Відні (Австрія), на Батьківщині артистки, єврофани очікували на її виступ.