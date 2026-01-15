Ветеран війни та головний герой романтичного реаліті Холостяк 13 Олександр “Терен” Будько поскаржився на роботу сервісу доставки закладу Муза, що працює під брендом Євгена Клопотенка.

Ситуація розпочалася з емоційного допису у соцмережах і завершилася особистим втручанням ресторатора та усуненням технічних помилок.

Чому Терен “наїхав” на Клопотенка

Інцидент стався через те, що Олександр замовив страви української кухні, але їжу так і не доставили. Через це Терен звернувся до шеф-кухаря публічно в Threads, іронічно подякувавши за обід, якого не було.

Зараз дивляться

— Замовив українську кухню в Муза від Клопотенка і понюхав дулю, бо нічого не приїхало! Ти хоч дивишся, хто і де твоє ім’я використовує? – поцікавився блогер.

Реакція Клопотенка

Євген Клопотенко оперативно відповів на скаргу. Він визнав, що доставка не спрацювала через технічний збій, спричинений блекаутом. Щоб загладити провину, Євген пообіцяв особисто доставити замовлення Олександру.

Зауважимо, що користувачі Threads в коментарях розкритикували пост Терена. Підписники вважають, що той мав спершу вирішити питання із закладом, а не тегати Клопотенка в дописі.

Тоді шеф-кухар вступився за блогера, розʼяснивши, що пост був останнім способом донести інформацію до нього.

– Тут точно була наша провина з доставкою, тому я йому вдячний, бо завдяки цьому тредсу вдалося виявити суттєвий баг у нашій системі, через який не один він залишився без їжі (уже все виправили). Тому вважайте доставку від мене особистою подякою, – заспокоїв коментаторів Клопотенко.

У відповідь Олександр Терен подякував ресторатору, пояснивши, що різка реакція була емоційною.

– Дякую, друже! Я просто дуже злий, коли голодний, – написав блогер.

Нагадаємо, що ситуація зі світлом в Україні залишається складною через постійні обстріли з боку російських окупантів. З жовтня СБУ зафіксувала 256 ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.