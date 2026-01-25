Народний артист України та колишній міністр культури Євген Нищук висловився про номінантів на премію Оскар 2026.

Цьогоріч до списку не потрапив жоден із трьох фільмів, у яких ідеться про війну в Україні: 2000 метрів до Андріївки, Я померла в Ірпені та Камінь, ножиці, папір. Натомість Американська кіноакадемія номінувала стрічки про росіян.

Нищук про номінантів на Оскар 2026

Артист не виключає, що серед лауреатів цьогорічної премії Оскар будуть автори фільмів про “хороших росіян”, адже, “світ вперто продовжує їх шукати у так званих опозиціонерах, вчителях із Челябінська, артистах, які бояться за свої кар’єри і, навіть не підтримуючи свою владу, тихо ховаються за кордоном”.

Зараз дивляться

Нищук переконаний: попри те, що кіноакадеміки не відзначили жоден фільм про війну в Україні, українці мають “продовжувати робити своє”.

– Не покладаючи рук створювати культурний продукт високого рівня, говорити не лише про нашу війну, а й про нас — незламних, сильних, із неймовірним почуттям гумору, про нашу культуру, наших діячів і героїв — історичних та сучасних. Ще і ще демонструвати світові, що більшість того, що РФ видає за своє, насправді вкрадене ними, а єдине, що вони справді “авторськи творять”, — це злочини, фанатична жорстокість, зазомбованість, нелюдяність і повна відсутність емпатії (як до інших, так і до “своїх”). Нам — робити своє! – наголосив Євген. Ексміністр культури наголосив, що українці мають продовжувати знімати кіно, ставити театральні вистави, писати книги, малювати прекрасні картини, створювати видатні скульптури і чудову музику. – А ще — малювати смішні меми, знімати рілси про нашу незламність, попри обстріли та відсутність світла, танцювати у смішних костюмах мишок на льоду Дніпра. Бо ми — такі, така наша природа. Тримаємось разом! Ми точно не маємо інших варіантів, як пройти ці випробування і перемогти! – додав Євген Нищук. Нагадаємо, що церемонія вручення премії Оскар відбудеться у Лос-Анджелесі 15 березня. Лідерами за кількістю номінацій стали фільми Одна битва за іншою, Грішники і Гамнет. Також у списку є фільм Містер Ніхто проти Путіна про російські школи і пропаганду, та картина російського режисера Три сестри. Читайте також Церемонію Оскар із 2029 року транслюватиме Youtube Фото: Євген Нищук, Depositphotos

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.