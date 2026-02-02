Письменник Андрій Любка, який нещодавно мобілізувався до ЗСУ, склав присягу на вірність українському народу.

Він уточнив, що вже другий тиждень на службі та поволі призвичаюється до нового життям на БЗВП.

Андрій Любка склав присягу

Військовий зазначив, що має “реально крутий колектив”, а умови та ставлення виявилися навіть кращими, ніж він очікував.

Зараз дивляться

– Харчування й матеріальне забезпечення – чудові. А черевики, шкарпетки й зимовий спальник від ЗСУ – взагалі топ, дуже ними задоволений, – відзвітував підписникам Любка, показавшись у пікселі.

Письменник поскаржився хіба що на погодні умови. Бо доводиться жити в наметі у лісі, а за температури у –20°С це доволі “специфічний” досвід, додав віе.

Втім, військовослужбовець зауважив, що є пічка, тож разом із побратимами рубає дрова і так гріються. Найтяжче ж дається розлука з коханою та дітьми.

– Іноді прокидаюся перед підйомом і хочеться за звичкою обійнятися, але побратими можуть не зрозуміти, – жартома написав Любка.

В коментарях під дописом відзначилася дружина письменника, яка зізналася, що вона із доньками “безмежно сумує” за Андрієм.

Реакція мережі

Шанувальники також підтримали улюбленого автора, подякували за службу та залишили чимало побажань.

Бережіть себе! Маємо велику потребу у Вашій творчості ! Вона дає сили рухатись і жити далі.

Удачі вам, пане Андрію! Ваші книги вже є улюбленими в українців і не тільки – тому везіння, охорони всесвіту, перемоги й миру вам і усім нам.

Андрію, бережіть себе, дякуємо за службу!

Максимальна повага! Бажаю багато сили й повернутися додому здоровим!

Дякуємо й обіймаємо!

Сил, витримки, міцного здоров’я та Божого захисту. Дякую вам!

Нагадаємо, що актор Петро Крилов також долучився до лав ЗСУ. Питанням мобілізації артист, як і Андрій Любка, займався з минулої осені.

Фото: Андрій Любка

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.