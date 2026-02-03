Уже зовсім скоро стане відомо, хто саме представить Україну на міжнародній сцені пісенного конкурсу Євробачення. Глядачів чекає масштабне шоу, несподівані моменти та фінальний вибір, який визначить представника країни.

Тож багатьох цікавить головне питання — де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2026 та як нагадати собі про початок трансляції. Саме про це читайте в нашому матеріалі.

Нацвідбір на Євробачення 2026: де дивитися трансляцію та структура шоу

Трансляцію нацвідбору на Євробачення 2026, яка почнеться 7 лютого о 18:00, поділять на дві частини. Спочатку вийде спеціальний проєкт перед фіналом.

У цій частині шоу глядачам покажуть залаштунки, підготовку артистів і те, як змінювалися номери від перших репетицій до великої сцени. А вже після цього стартує головна подія — фінал нацвідбору на Євробачення 2026, який планують дивитися мільйони українців. Саме під час фіналу визначать виконавця, що представить країну на конкурсі.

Фінал нацвідбору на Євробачення 2026: де дивитися

Організатори забезпечили одразу кілька способів перегляду, щоб трансляція була доступною максимально широкій аудиторії.

Де дивитися Нацвідбір на Євробачення 2026:

Суспільне Культура телевізійний ефір на каналі

Євробачення Україна онлайн-перегляд на YouTube-майданчику

стріми на офіційних сайтах Суспільного та проєкту Євробачення в Україні;

трансляція нацвідбору на Євробачення 2026 у застосунку Дія;

Традиційно ефір супроводжуватиметься перекладом жестовою мовою, який буде доступний під час українськомовних відеотрансляцій. Це дозволить долучитися до перегляду ще ширшій аудиторії.

Фінальний вечір поєднає сценічне шоу, історії учасників і живі виступи, а глядачі зможуть стежити за подією у зручному для себе форматі — на екрані, онлайн або через радіо.

Нацвідбір на Євробачення 2026: де дивитися фінал під час відключень світла

Насолодитися шоу зможуть не лише ті, хто дивитиметься ефір на великих екранах. Навіть якщо під час трансляції будуть стабілізаційні відключення електроенергії, засмучуватися не варто. У такому разі виручить радіоефір на Радіо Промінь. Тут трансляція нацвідбору на Євробачення 2026 буде доступною у звичайному радіоформаті.

Для цього достатньо мати батарейковий радіоприймач або ж підключити старий приймач до спеціальної розетки, якщо така є. Тож навіть без світла можна стежити за подією та слухати виступи українських виконавців у прямому ефірі.

