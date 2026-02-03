Уже зовсім скоро, а саме цієї суботи, 7 лютого, відбудеться Нацвідбір на Євробачення 2026, який визначить представника України на головному пісенному конкурсі Європи. Глядачів чекає не просто концерт, а вечір із залаштунковими історіями, емоціями учасників і фінальним вибором.

Як голосувати у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026, читайте в нашому матеріалі.

Коли дивитися Нацвідбір на Євробачення 2026

О 18:00 розпочнеться трансляція передшоу. Ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва розповість про шлях команд і артистів – від перших рішень та ідей до репетицій, змін образів і виходу на велику сцену. Глядачі побачать, як саме готуються фіналісти.

Зараз дивляться

О 19:00 стартує фінал Нацвідбору на Євробачення-2026. Ведучими головного шоу стали телеведуча Леся Нікітюк та незмінний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко. Саме під час цього ефіру і вирішиться, хто представить Україну на міжнародній сцені.

Нацвідбір на Євробачення 2026: як голосувати

Ім’я представника України на Євробаченні-2026 визначать спільне рішення журі та глядачів. Саме підтримка аудиторії може суттєво змінити підсумковий результат, тому організатори передбачили відразу два способи голосування в Нацвідборі Євробачення 2026 для глядачів.

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2026, як голосувати:

  • Через застосунок Дія долучитися до голосування можуть усі охочі від 14 років. Для цього потрібно відкрити застосунок, перейти до розділу Сервіси, обрати вкладку Опитування та підтримати одного з фіналістів.
  • SMS-голосування. Абонентам мобільних операторів слід надіслати повідомлення на номер 7576, вказавши цифру, що відповідає порядковому номеру виконавця у фіналі. При цьому з одного номера зараховується лише одне повідомлення за кожного учасника. 

Про старт і завершення голосування глядачів окремо повідомлять ведучі під час ефіру.

Хто виступить у фіналі

Порядок виходу артистів на сцену визначили жеребкуванням. У фіналі глядачі побачать виступи десяти учасників, кожен із яких представить авторську композицію.

Порядок виступів фіналістів:

  1. Valeriya Force
  2. MOLODI
  3. Monokate
  4. The Elliens
  5. LAUD
  6. LELÉKA
  7. Mr. Vel
  8. KHAYAT
  9. Jerry Heil
  10. ЩукаРиба

Склад журі цього року об’єднав представників різних поколінь і музичних напрямів. Серед суддів переможниця Євробачення-2004 Руслана, співачка та авторка пісень ZLATA OGNEVICH, композитор і виконавець Євген Філатов, медіаменеджер Віталій Дроздов та режисер і хореограф Костянтин Томільченко.

Під час шоу триває благодійний збір на протезування українських ветеранів, який організували разом із Superhumans. Долучитися до ініціативи можна вже під час трансляції.

Читайте також
Фінал Нацвідбору на Євробачення 2026: дата
Євробачення

Пов'язані теми:

Євробачення 2026Нацвідбір на Євробачення
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.