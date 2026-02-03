Уже зовсім скоро, а саме цієї суботи, 7 лютого, відбудеться Нацвідбір на Євробачення 2026, який визначить представника України на головному пісенному конкурсі Європи. Глядачів чекає не просто концерт, а вечір із залаштунковими історіями, емоціями учасників і фінальним вибором.

Як голосувати у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026, читайте в нашому матеріалі.

Коли дивитися Нацвідбір на Євробачення 2026

О 18:00 розпочнеться трансляція передшоу. Ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва розповість про шлях команд і артистів – від перших рішень та ідей до репетицій, змін образів і виходу на велику сцену. Глядачі побачать, як саме готуються фіналісти.

О 19:00 стартує фінал Нацвідбору на Євробачення-2026. Ведучими головного шоу стали телеведуча Леся Нікітюк та незмінний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко. Саме під час цього ефіру і вирішиться, хто представить Україну на міжнародній сцені.

Нацвідбір на Євробачення 2026: як голосувати

Ім’я представника України на Євробаченні-2026 визначать спільне рішення журі та глядачів. Саме підтримка аудиторії може суттєво змінити підсумковий результат, тому організатори передбачили відразу два способи голосування в Нацвідборі Євробачення 2026 для глядачів.

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2026, як голосувати:

Через застосунок Дія долучитися до голосування можуть усі охочі від 14 років. Для цього потрібно відкрити застосунок, перейти до розділу Сервіси, обрати вкладку Опитування та підтримати одного з фіналістів.

SMS-голосування. Абонентам мобільних операторів слід надіслати повідомлення на номер 7576, вказавши цифру, що відповідає порядковому номеру виконавця у фіналі. При цьому з одного номера зараховується лише одне повідомлення за кожного учасника.

Про старт і завершення голосування глядачів окремо повідомлять ведучі під час ефіру.

Хто виступить у фіналі

Порядок виходу артистів на сцену визначили жеребкуванням. У фіналі глядачі побачать виступи десяти учасників, кожен із яких представить авторську композицію.

Порядок виступів фіналістів:

Valeriya Force MOLODI Monokate The Elliens LAUD LELÉKA Mr. Vel KHAYAT Jerry Heil ЩукаРиба

Склад журі цього року об’єднав представників різних поколінь і музичних напрямів. Серед суддів переможниця Євробачення-2004 Руслана, співачка та авторка пісень ZLATA OGNEVICH, композитор і виконавець Євген Філатов, медіаменеджер Віталій Дроздов та режисер і хореограф Костянтин Томільченко.

Під час шоу триває благодійний збір на протезування українських ветеранів, який організували разом із Superhumans. Долучитися до ініціативи можна вже під час трансляції.

