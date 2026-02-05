Вже у суботу, 7 лютого, відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення 2026, за результатами якого стане відомий представник України на міжнародному пісенному конкурсі у Відні.

Окрім виступів 10 фіналістів, на глядачів чекає шоупрограма за участі українських зірок та міжнародного гостя.

Хто виступить у фіналі Нацвідбору 2026

Цьогорічний Нацвідбір відкриє виступ представників України на Євробаченні 2025 у Базелі – гурту Ziferblat. Артисти виконають свій конкурсний трек Bird of Pray, який стане частиною параду фіналістів.

В інтервал-актах на сцену вийде музична продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення Світлана Тарабарова разом із минулорічними представниками: Анастасією Димид, Артемом Котенком та Софією Нерсесян. Особливістю цього номера стануть музиканти із Superhumans Center.

У спільному мешапі об’єднаються членкиня журі та співачка Злата Огнєвіч, а також представники України на Євробаченні 2023 гурт Tvorchi. Вони виконають свої треки One day та Bonfire.

Справжнім подарунком для глядачів стане виступ переможниці Євробачення 2016, музичної продюсерки Нацвідбору 2026 Джамали. Вона виконає свій переможний трек 1944 у супроводі Симфонічного оркестру Українського Радіо.

Окрім того, вперше за останні роки на Нацвідбір завітає міжнародний гість. Ним стане представник Молдови на Євробаченні 2026 — Satoshi. Артист виконає трек Viva, Moldova!, з яким виступить на конкурсі у Відні.

Нагадаємо, що фінал Нацвідбору 2026 розпочнеться 7 лютого о 18:00 з передшоу. Концерт транслюватиметься на всіх платформах Суспільного — на телебаченні, радіо та в диджиталі.

Джерело : Суспільне

