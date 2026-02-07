Закриває фінал Нацвідбору на Євробачення 2026 під номером 10 фольклорний гурт ЩукаРиба з конкурсною піснею Моя земля.

Колектив, що працює з автентичним українським фольклором, вперше вийшов на сцену із повністю авторською композицією. До цього творчість гурту ґрунтувалася переважно на традиційних народних піснях.

ЩукаРиба про участь у Нацвідборі 2026

У гурті наголошують, що участь у Нацвідборі для них – це не спроба змінити власний стиль під формат конкурсу, а можливість говорити про цінність української традиційної культури сучасною мовою.

— Ця композиція, так, для нас перша (авторська, – Ред.), так, для когось незвична, але в неї вкладено дуже багато часу, ресурсу, розумової, мисленнєвої діяльності, тому що це для нас такий комплексний процес, і ми дійсно стараємося в цьому бути органічними й робити те, що ми любимо, – пояснили музиканти в ефірі Радіо Промінь.

Рішення податися на Нацвідбір визріло після оголошення цьогорічної команди конкурсу. За словами учасниці гурту Ярини Сізик, важливим чинником стала довіра до підходу й професійності музичної продюсерки Нацвідбору Джамали.

Працюючи над конкурсною піснею, ЩукаРиба свідомо відмовилася від використання автентичних народних текстів, щоб уникнути будь-яких сумнівів щодо походження матеріалу та зберегти авторську цілісність.

Про що пісня ЩукаРиба – Моя земля

Робота над треком почалася з глибокого занурення в архіви традиційної музики та пошуку образів, які могли б стати точкою опори для нового твору.

Композицію створено у співпраці з композитором і продюсером Ярославом Татарченком, за участі музиканта Tony Stenko, а текст написала поетеса Дар’я Лісіч.

Пісня Моя земля присвячена відчуттю дому, поверненню до власного коріння та цінності рідної землі. У контексті Євробачення вона поєднує звернення до українців у світі з універсальним меседжем про повагу до своєї історії та ідентичності.

– Це наші глибокі переконання. Передусім це любов до української традиційної культури – що вона конкурентна, що вона може існувати в різних просторах і в тому числі на “Євробаченні”, у різному вигляді, – зазначають учасники гурту ЩукаРиба.

Колектив визнає, що їхня музика може викликати полярні реакції, однак саме в цьому бачить цінність цьогорічного Нацвідбору — у різноманітті голосів і стилів.

Фінальний виступ гурту закриває конкурсну програму. Артисти зізнаються, що саме момент виходу на сцену для них стане головним спогадом цього Нацвідбору, незалежно від результату голосування.

