Авторський фольклор у фіналі: з чим ЩукаРиба виходить на сцену Нацвідбору 2026
- Фольклорний гурт ЩукаРиба закриває фінал Нацвідбору 2026 під номером 10.
- Моя земля – перша повністю авторська композиція у творчості гурту.
- Участь у Нацвідборі для гурту – можливість говорити про цінність української традиційної культури.
Закриває фінал Нацвідбору на Євробачення 2026 під номером 10 фольклорний гурт ЩукаРиба з конкурсною піснею Моя земля.
Колектив, що працює з автентичним українським фольклором, вперше вийшов на сцену із повністю авторською композицією. До цього творчість гурту ґрунтувалася переважно на традиційних народних піснях.
ЩукаРиба про участь у Нацвідборі 2026
У гурті наголошують, що участь у Нацвідборі для них – це не спроба змінити власний стиль під формат конкурсу, а можливість говорити про цінність української традиційної культури сучасною мовою.
— Ця композиція, так, для нас перша (авторська, – Ред.), так, для когось незвична, але в неї вкладено дуже багато часу, ресурсу, розумової, мисленнєвої діяльності, тому що це для нас такий комплексний процес, і ми дійсно стараємося в цьому бути органічними й робити те, що ми любимо, – пояснили музиканти в ефірі Радіо Промінь.
Рішення податися на Нацвідбір визріло після оголошення цьогорічної команди конкурсу. За словами учасниці гурту Ярини Сізик, важливим чинником стала довіра до підходу й професійності музичної продюсерки Нацвідбору Джамали.
Працюючи над конкурсною піснею, ЩукаРиба свідомо відмовилася від використання автентичних народних текстів, щоб уникнути будь-яких сумнівів щодо походження матеріалу та зберегти авторську цілісність.
Про що пісня ЩукаРиба – Моя земля
Робота над треком почалася з глибокого занурення в архіви традиційної музики та пошуку образів, які могли б стати точкою опори для нового твору.
Композицію створено у співпраці з композитором і продюсером Ярославом Татарченком, за участі музиканта Tony Stenko, а текст написала поетеса Дар’я Лісіч.
Пісня Моя земля присвячена відчуттю дому, поверненню до власного коріння та цінності рідної землі. У контексті Євробачення вона поєднує звернення до українців у світі з універсальним меседжем про повагу до своєї історії та ідентичності.
– Це наші глибокі переконання. Передусім це любов до української традиційної культури – що вона конкурентна, що вона може існувати в різних просторах і в тому числі на “Євробаченні”, у різному вигляді, – зазначають учасники гурту ЩукаРиба.
Колектив визнає, що їхня музика може викликати полярні реакції, однак саме в цьому бачить цінність цьогорічного Нацвідбору — у різноманітті голосів і стилів.
Фінальний виступ гурту закриває конкурсну програму. Артисти зізнаються, що саме момент виходу на сцену для них стане головним спогадом цього Нацвідбору, незалежно від результату голосування.