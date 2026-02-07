Гурт Molodi прагне представляти Україну на Євробаченні 2026 з піснею legends. У фіналі Нацвідбору артисти вийшли на сцену під номером 2.

Molodi про участь у Нацвідборі 2026

Molodi — попгурт з Маріуполя, заснований у 2022 році Кирилом Роговим та Іваном Степаніщевим. Артисти посіли друге місце у Нацвідборі 2025, тож цього року вони повернулися на конкурс з новими силами та піснею.

– Минулого року показали високий результат, тому цього разу мета проста — зробити ще краще. Ми готові представляти нашу країну на міжнародному рівні з достойною піснею, – заявили Molodi.

Про що пісня Molodi – legends

Legends – це англо-українська попбалада про пам’ять, втрату та силу поколінь, у якій особистий біль перетворюється на джерело внутрішньої незламності.

– Це пісня, напевно, про любов у грудях, яку дарували й дарують нам люди, що поряд з нами зараз чи були колись. І що їхня любов та енергія живе всередині нас, допомагає нам рухатися далі, – розповідав Іван в інтерв’ю Радіо Промінь.

Музикант додав, що в Кирила є особиста історія втрати батька і близького друга, тому він дуже хотів про це заспівати.

– Легенди — це люди, яких немає перед нами, можливо, зовсім немає, а можливо, просто немає поряд. І все, що вони колись вклали в нас — свою енергію, те, що були поряд, що вони нам казали, — воно живе в нас, допомагає нам прокидатися, йти далі, рухатися вперед. Коли прокидаєшся, ти розумієш, що хочеш прожити ще один день, ти хочеш зробити ще більше заради них, заради себе і заради всього того, що вони для тебе зробили, – пояснив Кирило Роговий.

Окрім цього, піснею legend артисти хочуть нагадати світові, що в Україні триває війна, а також — донести людям, що ніколи не треба опускати руки й завжди треба рухатися вперед, навіть якщо дуже важко.

