Monokate (Катерина Павленко) прагне представляти Україну на Євробаченні 2026 з піснею TYT. У фіналі Нацвідбору артистка виступила під номером 3.

Monokate про участь у Нацвідборі 2026 TYT

Monokate уже має досвід участі в Євробаченні — у 2021 році вона представляла Україну в складі гурту Go-A з піснею Shum. Тоді у фіналі конкурсу колектив посів п’яте місце.

Тепер Катерина повернулася на Нацвідбір як сольна виконавиця. У проєкті Monokate вона поєднує українські народні мотиви з електронікою та роком.

Артистка зізнавалася, що цьогоріч участь у Нацвідборі відчувається зовсім по-іншому, адже вона отримує від процесу справжнє задоволення.

Про що пісня Monokate – TYT

Конкурсну пісню TYT Monokate подала на Нацвідбір 2026 за 20 хвилин до закінчення прийому заявок. Артистка створювала цей трек не для конкурсу, але згодом вирішила подати саме його.

TYT — це сучасне прочитання української народної лірики, що розповідає про вибір, свободу та жіночу гідність.

Композиція нагадує про здатність знаходити рівновагу, рухатися вперед, зберігати себе та підтримувати інших, навіть у часи розлуки та невизначеності.

– Головна фраза цієї пісні для мене: Чого немає, за тим не журися. Бо коли ти відпускаєш все і рухаєшся далі, це просто має відбутися з тобою. Ця пісня сама собою така життєстверджувальна. І вона якраз про те, що навіть у темні часи, в які ми живемо, все одно маємо знаходити в собі сили, – зазначала Monokate в ефірі Радіо Промінь.

