Надихнула відповідь дитини: Mr. Vel про трек Do or Done для Нацвідбору 2026
- Mr. Vel виступає у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026 під номером 7.
- Його пісня Do or Done народилася з випадкової фрази, почутої від дитини в театрі.
- Композиція є рефлексією на глобальні процеси та сучасні суспільні виклики.
У фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026 під номером 7 виступає Mr. Vel із конкурсною піснею Do or Done.
Справжнє ім’я виконавця – Валерій Мирошниченко. Він народився на Луганщині, з дитинства вирішив пов’язати життя з музикою та здобув професійну вокальну освіту.
Нині артист працює у Київському національному академічному театрі оперети й паралельно викладає вокал.
Mr. Vel про участь у Нацвідборі 2026
За словами фіналіста, ще пів року тому він не уявляв себе учасником Нацвідбору. Рішення податися на конкурс визрівало поступово й не було чітко сформульованою метою.
Переломним моментом стала випадкова фраза, почута від дитини в театрі. Вона, за словами виконавця, несподівано перетворилася на філософський поштовх.
– Влітку я був у театрі: сиділа дитинка, грала на планшеті в якусь дитячу гру. Я запитав, про що ця гра, а вона мені сказала: “Ну, я не знаю – напевно, або ти, або тебе”. Мені чомусь ця фраза запала в душу. Це, в принципі, як і наше життя — якась певна гра, де ти контролюєш себе, свої дії або підкорюєшся, – пояснив Mr. Vel в ефірі Радіо Промінь.
Про що пісня Mr. Vel – Do or Done
Працюючи над Do or Done, Mr. Vel не став закладати в пісню прямий український воєнний контекст. За його словами, композиція є рефлексією на глобальні процеси та стан сучасного світу.
– Тому що мене лякають обставини, куди рухається суспільство, які тенденції розвитку, що зараз домінує, – зазначив співак.
Головну ідею пісні артист пов’язує з пошуком внутрішньої опори та збереженням людяності в умовах сучасного світу.
Під час роботи над піснею виконавець розглядав різні мовні варіанти, однак зрештою зупинився на англійській, щоб зробити меседж універсальним.
Mr. Vel наголошує, що для нього було важливо поєднати глибокий сенс із сучасною музичною формою, спираючись на власний театральний досвід.
Фото: Mr. Vel