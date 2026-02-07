У фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026 під номером 7 виступає Mr. Vel із конкурсною піснею Do or Done.

Справжнє ім’я виконавця – Валерій Мирошниченко. Він народився на Луганщині, з дитинства вирішив пов’язати життя з музикою та здобув професійну вокальну освіту.

Нині артист працює у Київському національному академічному театрі оперети й паралельно викладає вокал.

Зараз дивляться

Mr. Vel про участь у Нацвідборі 2026

За словами фіналіста, ще пів року тому він не уявляв себе учасником Нацвідбору. Рішення податися на конкурс визрівало поступово й не було чітко сформульованою метою.

Переломним моментом стала випадкова фраза, почута від дитини в театрі. Вона, за словами виконавця, несподівано перетворилася на філософський поштовх.

– Влітку я був у театрі: сиділа дитинка, грала на планшеті в якусь дитячу гру. Я запитав, про що ця гра, а вона мені сказала: “Ну, я не знаю – напевно, або ти, або тебе”. Мені чомусь ця фраза запала в душу. Це, в принципі, як і наше життя — якась певна гра, де ти контролюєш себе, свої дії або підкорюєшся, – пояснив Mr. Vel в ефірі Радіо Промінь.

Про що пісня Mr. Vel – Do or Done

Працюючи над Do or Done, Mr. Vel не став закладати в пісню прямий український воєнний контекст. За його словами, композиція є рефлексією на глобальні процеси та стан сучасного світу.

– Тому що мене лякають обставини, куди рухається суспільство, які тенденції розвитку, що зараз домінує, – зазначив співак.

Головну ідею пісні артист пов’язує з пошуком внутрішньої опори та збереженням людяності в умовах сучасного світу.

Під час роботи над піснею виконавець розглядав різні мовні варіанти, однак зрештою зупинився на англійській, щоб зробити меседж універсальним.

Mr. Vel наголошує, що для нього було важливо поєднати глибокий сенс із сучасною музичною формою, спираючись на власний театральний досвід.

Фото: Mr. Vel

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.