Рок-гурт The Elliens виступив у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026 під номером 4. Артисти змагаються за право представляти Україну на конкурсі у Відні з піснею Crawling Whispers.

The Elliens — це альтернативний рок-гурт, створений співачкою та авторкою пісень Оленою Усенко, яка представляла Україну на Дитячому Євробаченні 2021, та саундпродюсером і гітаристом Микитою Федоровим.

Колектив позиціює себе як голос молодого покоління зі стилем на перетині панку, сексуальності та зухвалості. Спершу артисти планували брати участь у Нацвідборі 2026 з україномовною рок-піснею, але після пожежі, яку пережила Олена, вона написала композицію Crawling Whispers.

Про що пісня The Elliens – Crawling Whispers

Crawling Whispers — трек про внутрішню темряву, страх, біль і пошук сили у вразливості. За словами Усенко, ця пісня – про переродження, яке вона відчула в ніч тієї страшної пожежі.

– Ця пісня про те, щоб жити в моменті, дозволяти собі відпустити ось ці переживання, відпустити сенси, просто дозволити собі бути такими, як ми є, і жити зараз, поки є ця можливість. Дякуємо нашим захисникам, які нам якраз дають цю можливість, – казала Олена в інтерв’ю Радіо Промінь.

