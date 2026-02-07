Співачка Valeriya Force (Валерія Симулик) змагається за право представляти Україну на Євробаченні 2026 з піснею Open Our Hearts. У фіналі Нацвідбору вона виступила під номером 1.

Valeriya Force про участь у Нацвідборі 2026

Valeriya Force — україно-американська співачка, авторка пісень і танцівниця родом із Харківщини. У 2017 році артистка вже подавалася на Нацвідбір, однак не пройшла до лонгліста.

Згодом вона переїхала до США, де почала створювати міжнародний проєкт. Однак бажання бути почутою у рідній країні спонукало співачку знову спробувати свої сили у Нацвідборі на Євробачення.

Про що пісня Valeriya Force – Open Our Hearts

Артистка зізнавалася, що натхненням для створення конкурсної пісні Open Our Hearts стали її мама та бабуся. До роботи над композицією долучився відомий саундпродюсер Вінні Вендітто (Vinny Venditto), дворазовий лауреат Греммі, який також співпрацює з Ріанною та Емінемом.

Він створив аранжування, а мелодію та текст написала саме Валерія. За словами фіналістки Нацвідбору 2026, її пісня присвячена жінкам, їхній силі, витримці та вірі в себе.

– Я вважаю, що тільки жінка максимально може підтримати жінку. Я зараз вже створюю ком’юніті в соцмережах, де ніхто не хейтить одне одного. Я намагаюся людям показати, що можна по-іншому. І ця пісня зроблена для жінок — щоб кожна відчула оцей запал, вогонь і впевненість у собі. У пісні інтегровано дуже багато класних моментів: від дуже сильного вокалу до реп-частини й української частини, – розповідала Valeriya Force в інтерв’ю Радіо Промінь.

