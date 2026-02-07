У фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026 під номером 8 виступає Khayat із конкурсною піснею Герци.

Це вже четверта спроба співака у боротьбі за право представляти Україну на пісенному конкурсі. Раніше Khayat, чия музика поєднує фольклор, етнопоп та електроніку, брав у Нацвідборах 2019, 2020 та 2025 років.

Khayat про участь у Нацвідборі 2026

За словами артиста, цього року він іде на конкурс з іншим внутрішнім відчуттям, ніж раніше, та з чітким розумінням власної мети.

– Я виріс за цей час, поки в мене була пауза спроб на Нацвідборі, і можу сказати, що за відчуттями наче немає взагалі ніякого мандражу. Тобто є абсолютне розуміння, навіщо я йду, що я хочу сказати. І думаю, що ця спроба – напевно, найбільш доросла, найбільш свідома з усіх моїх, – розповів співак в ефірі Радіо Промінь.

Khayat зазначає, що у творчості не намагається відповідати чиїмось уявленням. Водночас артист зізнається, що цього року для нього важливим знаком підтримки стало голосування глядачів.

– Для мене найбільша перемога — це вже маленька перемога, яка відбулася в Дії. Тобто це був для мене такий лакмус, який показав, що люди дійсно хочуть мене бачити, що пісня їм резонує. І це дуже сильно окрилило мене, дуже змотивувало. Я не розглядаю варіанту, де я не представляю Україну на Євробаченні. І це не самовпевненість, а просто неймовірна віра у свою пісню, – додав Khayat.

Про що пісня Khayat – Герци

Історія пісні Герци, за словами артиста, почалася зі стану втоми та вигоряння, які він намагається трансформувати у творчість.

– Я намагаюся переплавлювати усі свої стани на музику. І в якийсь момент, коли я просто з близькими людьми сидів в укритті під час обстрілу, прозвучало питання: “Скільки ж іще?”. І я просто зробив із цього пісню, – пояснив Khayat.

Він зазначає, що Герци — це узагальнений образ стану, знайомого багатьом українцям, коли доводиться рухатися далі без чіткого розуміння того, що чекає попереду. Для самого Khayat ця композиція є внутрішнім орієнтиром.

– Для мене ця пісня — світло, на яке варто йти. Внутрішній голос, який варто слухати, коли нема вже ніяких орієнтирів зовні, коли здається, що ти лишився сам на сам, у тебе є ще внутрішній маяк, радар, який тобі вказує шлях, – зазначив він.

Співак наголошує, що вірить у пісню Герци через її відвертість і емоційну чесність, які, за його словами, можуть відгукнутися слухачам.

