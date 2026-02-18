Олександр Зарубей, відомий за ролями у проєктах Кіборги, Я – надія, Життя на трьох, Фортеця та інших, пояснив, чому довгий час не міг потрапити до війська.

Актор намагався вступити до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. РФ Однак зробити це вдалося лише через півтора року. Нині Олександр служить у розвідці.

Чому Зарубей не міг потрапити до війська

Актор розповів, що на початку вторгнення не міг стати на захист країни через прописку. Зарубей родом з міста Алчевськ Луганської області, що окуповане з 2024 року.

І хоч Олександр ще 20 років року переїхав до Києва, місце прописки він не змінював, оскільки не бачив в цьому проблеми. Через це інформація про актора в державному реєстрі була відсутньою.

Півтора року Зарубей збирав всі необхідні документи, щоб виправити ситуацію і мати змогу підписати контракт із ЗСУ.

– Від перших днів вторгнення я почав намагатися потрапити до війська. Але всі мої спроби завершувалися нічим. У державному реєстрі мене просто не існувало. Навіть Дія це підтверджувала. Моє прізвище було відсутнє у системі. Півтора року намагався це виправити. Навіть гірко жартував: коли мене нарешті візьмуть до армії, оберу позивний Бомж. Та зрештою зібрав документи, – поділився актор.

Допоки Зарубея не взяли до війська, він не сидів, склавши руки. Актор пішов до тероборони, активно займався волонтерством та вів YouTube-канал, де розповідав правду про війну в Україні.

– Ми з дружиною та сином Марком залишалися в Києві. Пішов до тероборони. І мені стало легше: з’явилося відчуття, що я не просто спостерігач. Потім ми з Женею долучилися до волонтерських ініціатив, працювали на YouTube – підтримували інформаційний фронт. Але внутрішнє відчуття було одне: маю бути в армії. Коли нарешті з документами все владналося, підписав контракт, – розповів Олександр.

За словами Зарубея, він обрав службу в розвідці, тому що вміє спостерігати, помічає деталі та різні нюанси.

