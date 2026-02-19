Офіс головного медексперта Нью-Йорка оприлюднив причину смерті голлівудського актора Пітера Гріна, якого знайшли мертвим у власній квартирі два місяці тому.

Зірка фільмів Кримінальне чтиво та Маска пішов із життя у 60 років.

Причина смерті Пітера Гріна

Згідно з офіційним висновком судмедекспертів, Пітер Грін помер від вогнепального поранення лівої пахвової западини з пошкодженням плечової артерії. Смерть класифікували як нещасний випадок.

Тіло актора знайшли у п’ятницю, 12 грудня, у його помешканні в Нью-Йорку. Поліція провела перевірку, оскільки з квартири Гріна понад добу без упину лунала музика.

Менеджер актора Грегг Едвардс підтвердив смерть знаменитості, додавши, що спілкувався з Пітером за кілька днів до трагедії.

– Ніхто не грав поганих хлопців краще за Пітера. Але в нього була й дуже добра сторона, яку більшість людей ніколи не бачили, і серце в нього було настільки велике, наскільки й золоте, – сказав Едвардс.

Кар’єра та ролі у культових фільмах

Перша поява Пітера Гріна на екрані відбулася у 1990 році в одному з епізодів кримінального серіалу Hardball на NBC. Справжній дебют у кіно стався у 1992 році у стрічці Закони гравітації, де він зіграв разом з Еді Фалько.

На початку 1990-х актор отримав низку помітних ролей. У 1993 році він знявся у фільмі Чистий, поголений, а вже за рік зіграв антагоніста Доріана Тайрелла у комедії Маска разом із Джимом Керрі та Кемерон Діас.

Того ж 1994 року Грін з’явився у стрічці Квентіна Тарантіно Кримінальне чтиво, де виконав роль Зеда.

Серед інших його робіт — фільми Підозрілі особи, Розмови та поцілунки, Діамантовий поліцейський та Тренувальний день, у якому він зіграв разом із Дензелом Вашингтоном та Ітаном Гоуком.

Останній проєкт Пітера Гріна

Останнім часом Грін був зосереджений не лише на акторстві, а й на продюсуванні.

Він працював над документальним фільмом Від американського народу: Згортання USAID. Проєкт присвячений проблемам глобальної смертності, що виникли через скорочення програм американської допомоги.

Разом із ним над стрічкою працювали такі зірки, як Джейсон Александер та Кетлін Тернер. За словами колег, найкращим способом вшанувати пам’ять актора буде підтримка цієї важливої для нього справи.

Джерело : People

