Неймовірно радий за неї: Терен зізнався, чи вітав Бєлєнь із вагітністю
Ветеран війни та головний герой Холостяка 13 Олександр “Терен” Будько зізнався, чи вітав свою колишню обраницю Інну Бєлєнь з весіллям та вагітністю, а також розповів про конфлікт з блогеркою Оленою Мандзюк.
Терен про Бєлєнь та Мандзюк
У коментарі журналістці програми Ранок у великому місті на ICTV2 Ксенії Малинюк ветеран війни зазначив, що “неймовірно радий” за Інну, тому привітав її з новим етапом життя.
Як відомо, переможниця Холостяка 13 вийшла заміж на свого коханого Івана, і вони чекають на народження первістка.
– Так, привітав. Неймовірно радий за неї. Дуже тішуся тому, що кохання є, люди знаходять одне одного, – сказав Олександр.
Також Терен висловився про стосунки з блогеркою Оленою Мандзюк. Раніше вони тісно товаришували і їм навіть приписували роман.
Однок згодом Мандзюк заблокувала ветерана в Instagram. Терен каже, що конфлікту між ними не було, однак їхні погляди в певний момент розійшлися.
– Заблокувати мене – це її вибір. Рішення дорослої людини, яке я абсолютно приймаю. Я б не сказав, що була конфліктна ситуація. Ну так трапляється в людей, коли їхні погляди в певний момент розходяться, – поділився ветеран.
Раніше Терен зізнавався, що сумує за дітьми Олени Мандзюк і, попри припинення спілкування, вважає її хорошою людиною.