Ветеран війни та головний герой Холостяка 13 Олександр “Терен” Будько зізнався, чи вітав свою колишню обраницю Інну Бєлєнь з весіллям та вагітністю, а також розповів про конфлікт з блогеркою Оленою Мандзюк.

У коментарі журналістці програми Ранок у великому місті на ICTV2 Ксенії Малинюк ветеран війни зазначив, що “неймовірно радий” за Інну, тому привітав її з новим етапом життя.

Як відомо, переможниця Холостяка 13 вийшла заміж на свого коханого Івана, і вони чекають на народження первістка.

– Так, привітав. Неймовірно радий за неї. Дуже тішуся тому, що кохання є, люди знаходять одне одного, – сказав Олександр.

Також Терен висловився про стосунки з блогеркою Оленою Мандзюк. Раніше вони тісно товаришували і їм навіть приписували роман.

Однок згодом Мандзюк заблокувала ветерана в Instagram. Терен каже, що конфлікту між ними не було, однак їхні погляди в певний момент розійшлися.

– Заблокувати мене – це її вибір. Рішення дорослої людини, яке я абсолютно приймаю. Я б не сказав, що була конфліктна ситуація. Ну так трапляється в людей, коли їхні погляди в певний момент розходяться, – поділився ветеран.

Раніше Терен зізнавався, що сумує за дітьми Олени Мандзюк і, попри припинення спілкування, вважає її хорошою людиною.

Джерело : Ранок у великому місті

