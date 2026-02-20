Американський актор Ерік Дейн, який здобув славу завдяки ролі доктора Марка Слоуна в медичній драмі Анатомія Грей, пішов із життя у віці 53 років.

Дейн помер у четвер, 19 лютого, через десять місяців після того, як публічно оголосив про боротьбу з невиліковною хворобою.

Помер Ерік Дейн – що відомо

Інформацію про смерть підтвердила родина актора. У 2025 році у Дейна діагностували бічний аміотрофічний склероз (БАС), також відомий як хвороба Лу Геріга.

Це прогресуюче нейродегенеративне захворювання, яке вражає нервові клітини в головному та спинному мозку.

У заяві родини зазначено, що Ерік Дейн помер удень у колі найближчих людей: друзів, дружини та двох доньок – Біллі та Джорджії.

– Із важким серцем ми повідомляємо, що Ерік Дейн пішов від нас у четвер після мужньої боротьби з БАС. Протягом усього цього шляху Ерік став пристрасним прихильником підвищення обізнаності про хворобу та фінансування досліджень, прагнучи змінити життя інших, хто зіткнувся з таким самим викликом, – йдеться у зверненні рідних.

Сім’я також подякувала шанувальникам за величезну підтримку та любов, яку актор отримував після оголошення діагнозу, і попросила про приватність у цей складний час.

Карʼєра Еріка Дейна

Ерік Дейн народився в Сан-Франциско в 1972 році. Його шлях у професію був випадковим: гравець у водне поло спробував себе в шкільній театральній постановці й “закохався в це відчуття”.

Після школи він вирушив підкорювати Лос-Анджелес, маючи в кишені лише $40.

Справжнім проривом для нього стала роль пластичного хірурга Марка Слоуна в серіалі Анатомія Грей. Його спочатку епізодичний персонаж настільки сподобався глядачам, що став одним із головних героїв на шість років.

Після виходу з проєкту у 2012 році Дейн продовжував активно зніматися. Зокрема він доєднався до акторського складу у серіалі Ейфорія у ролі Кела Джейкобса.

Загалом Ерік Дейн знявся у десятках проєктів, серед яких серіали Усі жінки – відьми та Останній корабель, фільми Марлі та я, День Святого Валентина, Бурлеск, Погані хлопці: Все або нічого та інші.

Особисте життя Еріка Дейна

У 2004 році актор одружився з акторкою Ребеккою Гейгарт. У подружжя народилися дві доньки – у 2010 та 2011 роках.

У 2018 році Гейгарт подала на розлучення, однак у березні 2025 року звернулася з проханням закрити справу.

У різні роки ім’я Еріка Дейна фігурувало в медіа через витік інтимного відео та його боротьбу з депресією і залежністю від знеболювальних препаратів після спортивної травми.

Дейн пройшов реабілітацію у 2011 році й згодом зазначав, що не шкодує про свій життєвий досвід, оскільки він зробив його тим, ким він є.

Джерело : People

