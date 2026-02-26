Повномасштабна війна змінила наше життя на всіх рівнях разом зі спілкуванням.

Військові терміни перекочували з рацій та окопів у наші офіси, кав’ярні та родинні чати, ставши кодом, який розуміє кожен українeць.

Про цей тонкий зв’язок між двома світами – військовим та цивільним – розповідає нове драмеді Повернення на ICTV2, фінальні епізоди якого вийдуть вже сьогодні, 26 лютого, о 21:00.

Зараз дивляться

У цьому матеріалі зібрали десять термінів із серіалу, що однаково часто використовують на фронті і в тилу.

Словник Повернення на ICTV2

Плюс (+)

На фронті: Найкоротша відповідь по рації, що означає “прийняв”, “зрозумів”, “згоден” або “живий”. Це спосіб економити час і заряд батареї, коли кожне слово має вагу.

У цивільному житті: Зараз ми пишемо “+” у месенджерах замість “ок” або “домовилися”. Це символ того, що ми в одному контексті, навіть якщо ми в тилу.

Корч

На фронті: Стара, часто напівжива автівка, куплена за волонтерські кошти. Вона може бути іржавою та побитою, але саме цей “корч” евакуює людей, перевозить боєкомплект, їжу тощо і стає єдиним зв’язком між позиціями та світом.

У цивільному житті: слово “корч” має трохи іронічний відтінок, але без негативного забарвлення. Адже це машини, на які ми збираємо всією країною. Це техніка, сутність якої не в естетиці, а в поліфункціональності, що може врятувати життя.

Броня

На фронті: Бронежилет або броньована техніка. Те, що фізично захищає тіло воїна від уламків та куль.

У цивільному житті: Країна не може лишитися без фахівців, наприклад, енергетиків, рятувальників, медиків тощо. Тому всі, від кого критично залежить життєдіяльність міст, отримують “бронювання”. Також нам усім довелося “наростити броню”, тобто стати емоційно стійкими до новин і стресів.

Очі

На фронті: Так називають аеророзвідку (дрони) або спостерігачів. Це ті, хто бачить ворога і коригує вогонь. “Нам потрібні очі” – запит на дрони.

У цивільному житті: Ми кажемо “очі”, коли збираємо на мавіки.

Позиція

На фронті: Облаштоване місце (окоп, бліндаж), де підрозділ тримає оборону або веде вогонь.

У цивільному житті: Ми “тримаємо позицію”, коли щодня наближаємо перемогу кожен на своєму місці.

Нуль

На фронті: Передова, лінія безпосереднього зіткнення з ворогом. Місце, де немає нічого зайвого — лише українські воїни, що протистоять російським окупантам.

У цивільному житті: Коли ми кажемо “нуль”, то розуміємо, що йдеться про найвищу ціну, що платить Україна за свободу, та про місце, де без перебільшень вирішується доля країни.

Евак

На фронті: Термінове вивезення поранених з-під обстрілів. Це надія, яка їде під вогнем. “Чекати на евак” – це боротьба за кожну хвилину життя.

У цивільному житті: Тепер для кожного українця “евакуація” – це спогад про початок великої війни, про тривожні валізки та дорогу в невідомість. Це слово – про порятунок найціннішого.

Побратим/посестра

На фронті: Людина, якій ти довіряєш своє життя. Це більше, ніж друг – це той, хто завжди готовий прикрити тебе в бою.

У цивільному житті: Ми кажемо “побратими” і розуміємо, наскільки міцний звʼязок між людьми та наскільки вони довіряють одне одному.

Приліт

На фронті: Момент влучання ворожого снаряда, ракети чи міни.

У цивільному житті: Це слово, на жаль, стало повноцінним синонімом “вибуху” чи “влучання”.

Точка

На фронті: Конкретне місце збору, вогнева позиція або чітко визначені координати на карті. “Бути в точці” – значить виконати наказ і бути там, де на тебе чекають побратими.

У цивільному житті: Це символ визначеності в хаосі – наша “точка зборки”.

Серіал Повернення на ICTV2 – сюжет

Головний герой, 33-річний Олександр Кречет (Євген Григор’єв), повертається до цивільного життя в Києві після важкого поранення та ампутації.

Він намагається знайти себе, але минуле не відпускає: у його голові оселяється голос загиблого побратима Сергія Верби (Олександр Рудинський).

Щоби повернути борг другу, Кречет захищає його родину від жорстокого ворога, водночас навчаючись знову довіряти, любити та приймати цей новий, часто незрозумілий цивільний світ.

Нагадуємо, що заключні серії пригодницького драмеді Повернення виходять 26 лютого о 21:00 на ICTV2.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.