Американська кіноакадемія оголосила переможницю у номінації Найкраща акторка другого плану на премії Оскар 2026.

Цього року за нагороду змагалися п’ять акторок, які представляли різні кінематографічні школи — від європейських драм до масштабних голлівудських проєктів.

Найкраща акторка другого плану на Оскар 2026 — Емі Медіган

Перемогу у категорії Найкраща акторка другого плану на премії Оскар 2026 здобула Емі Медіган.

Зараз дивляться

Американська акторка отримала Оскар за роль у фільмі Зброя. Картина поєднує елементи психологічного трилера та хорору і стала однією з найобговорюваніших стрічок сезону.

У картині Медіган виконала роль тітки Гледіс — загадкової жінки, яка відіграє важливу роль у розслідуванні дивних подій у невеликому американському містечку.

За сюжетом громада опиняється у центрі трагедії після зникнення групи дітей, і поступово з’ясовується, що багато мешканців міста приховують власні таємниці.

Персонаж Емі Медіган поєднує риси суворої наставниці та людини, яка знає набагато більше, ніж готова розповісти. Саме ця неоднозначність зробила її героїню однією з найяскравіших у фільмі.

Акторка, яка має багаторічну кар’єру в кіно і театрі, вже раніше була номінована на Оскар за роль у фільмі Двічі в житті. Її нова робота стала важливим поверненням у центр уваги Голлівуду.

Критики відзначали, що у Зброї Медіган вдалося створити образ, який одночасно викликає співчуття і тривогу, а її акторська гра стала одним із ключових факторів успіху стрічки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.