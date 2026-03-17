Американський актор і режисер Шон Пенн, який є відданим другом України, заговорив українською. Він прочитав рядки з пісні Червона рута.

Триразовий лауреат премії Оскар знову приємно здивував українців. Шон Пенн зачитав рядки з легендарної пісні Володимира Івасюка Червона рута.

– Червону Руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти, повір, – промовив Шон на тлі Київського вокзалу.

Відповідне відео з актором з’явилося в Instagram Film UA.

– Багато хто з вас, мабуть, вже знає, що Шон Пенн прибув до України. Замість червоної доріжки та третього Оскара він обрав поїздку до України, Київський вокзал і Червону руту. Так, до вас уже прямує новий проєкт із всесвіту Потягів, – йдеться під роликом.

Найімовірніше Шон Пенн візьме участь у фільмі Потяг Червона Рута, зйомки якого приурочені до 35-річчя Незалежності України, а також 55-річчя фільму-концерту Червона рута.

Нагадаємо, раніше Шон Пенн вкотре відвідав Україну. Зробив він це під час кінопремії Оскар 2026, на якій здобув перемогу в номінації Найкраща чоловіча роль другого плану. Попри те, що актор міг особисто забрати свій третій Оскар, він все ж вирішив відвідати Київ.

