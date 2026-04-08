Американська кіноакадемія офіційно визначила дати проведення 99-ї та 100-ї церемоній вручення премії Оскар.

Ці два роки стануть історичними для кінопремії не лише через ювілей, а й через радикальні зміни у форматі трансляцій та зміну “домівки” нагороди.

Дати Оскара та зміна локації

Організатори вирішили не змінювати традицію вручати премію на початку весни. Тож 99-та церемонія Оскар відбудеться 14 березня 2027 року, а 100-та (ювілейна) церемонія — 5 березня 2028 року.

Обидва шоу пройдуть у театрі Dolby Theatre в Лос-Анджелесі. Проте це будуть останні церемонії на цій локації.

Вже оголошено, що з 2029 року Оскар переїжджає до Peacock Theater, де премія базуватиметься щонайменше до 2039 року.

Прощання з ABC та перехід на YouTube

Церемонії 2027 та 2028 років стануть фінальним акордом багаторічної співпраці Оскара з телеканалом ABC перед переходом на YouTube.

Цікаво, що перед завершенням контракту ABC планує масштабний сезон у 2027 році.

Окрім Оскара, канал уперше транслюватиме премію Grammy, забравши її у CBS після 54 років партнерства. Також 14 лютого 2027 року ABC покаже Super Bowl LXI — фінал НФЛ повернеться сюди уперше з 2006 року.

Рейтинги та головні кіноочікування

Минулорічна церемонія, де головний приз отримав екшн Пола Томаса Андерсона Одна битва за іншою (One Battle After Another), зібрала біля екранів 17,86 млн глядачів. Це на 9% менше за показник попереднього року (19,7 млн), який був рекордним за останні п’ять років.

Попри невеликий спад інтересу, майбутні сезони обіцяють бути “зірковими”. Серед потенційних претендентів уже називають космічну драму Проєкт Аве Марія з Раяном Гослінгом, третю частину Дюни від Дені Вільньова з Тімоті Шаламе та Зендеєю, а також новий фільм Алехандро Гонсалеса Іньярріту Діггер за участю Тома Круза.

Імена ведучих для майбутніх шоу поки тримають у таємниці.

Календар 99-ї премії Оскар

Для тих, хто стежить за всіма етапами відбору, Академія оприлюднила детальний графік:

1 січня 2026 — початок періоду відбору фільмів.

12 листопада 2026 — останній термін подачі заявок.

7–11 грудня 2026 — попереднє голосування.

15 грудня 2026 — оголошення шортлистів.

21 січня 2027 — оголошення номінантів.

25 лютого – 4 березня 2027 — фінальне голосування за переможців.

Ці дати визначають повний календар підготовки до 99-ї церемонії, яка відкриє новий етап в історії премії напередодні її столітнього ювілею.

Джерело : Variety

