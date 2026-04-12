У 12 випуску кулінарного шоу МастерШеф 17 учасники змагалися у приготуванні традиційної української страви – качаної каші. У битві чорних фартухів вони працювали в умовах, наближених до роботи військових кухарів.

МастерШеф 17 сезон 12 випуск: як пройшов

Під час третього конкурсу учасники готували качану кашу. Це традиційна українська страва, яка потребує тривалого приготування, а часу в кулінарів було обмаль.

– Єдиний шанс урятуватися – перемогти в експрес-тестах, щоб здобути додатковий час, – повідомили судді учасникам.

Битва чорних фартухів відбулася в умовах, максимально наближених до реальної роботи військових кухарів.

Учасники отримали лише хек і бюджет у 300 грн. Вони мали приготувати дві ресторанні страви без доступу до продуктової комори.

Кулінари проявляли креативність і винахідливість, коли купували продукти на ринку.

Хто покинув МастерШеф 17 у 12 випуску 12 квітня

За підсумками випуску проєкт залишив 27-річний Артур Кондра. Він родом із Новояворівська.

Артур працює у сфері розробки ігор. Для нього важливі адреналін і стратегія не лише у віртуальному світі, а й на кухні.

– Я звик прокачувати персонажів, але тепер прокачую смаки: змішую техніки, граю з ароматами й створюю страви, які виглядають як скарби із легендарного сундука. У мене швидкість реакції гравця, креативність шефа і характер людини, яка не боїться натиснути Restart, якщо щось іде не так, – говорив про себе Артур.

Геймінг і 3D-моделювання – хобі Артура, але кулінарія для нього є простором для творчості та швидких рішень.

На проєкті він хотів довести, що геймери вправно володіють не лише клавіатурою та мишкою, а й ножем і вогнем на плиті.

Нагадаємо, у 11 випуску кулінарного шоу МастерШеф 17 учасники проходили випробування на точність, уважність і вміння працювати за правилами професійної кухні.

Наприкінці першого конкурсу Оксана Оерке оголосила про добровільний вихід із проєкту.

