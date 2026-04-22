Супермодель Кендалл Дженнер і зірка Ейфорії Джейкоб Елорді перебувають у стосунках уже понад два місяці, хоча публічно про це заговорили лише після їхньої появи на вечірці під час Coachella.

Пару помітили разом понад тиждень тому на афтерпаті після виступу Джастіна Бібера — тоді вони цілувалися, відкрито демонструючи близькість. Втім, як з’ясувалося, їхній роман почався значно раніше.

Стосунки тривають із лютого

За інформацією джерел, Кендалл і Джейкоб разом ще з початку лютого. Вони часто перебували в Лос-Анджелесі, що дало змогу проводити більше часу разом і поступово зблизитися.

Спочатку їх пов’язувала багаторічна дружба. Кендалл вагалася, чи варто переводити ці стосунки в романтичну площину, але з часом між ними з’явилася взаємна симпатія.

Джерела також зазначають, що пара швидко знайшла спільну мову і між ними виникла хімія.

Роль Кайлі Дженнер у романі

Ініціаторкою цих стосунків стала молодша сестра моделі — Кайлі Дженнер. Саме вона познайомила Кендалл із Елорді ближче та фактично підштовхнула сестру до роману.

Кайлі часто перетиналася з актором під час насиченого нагородного сезону, де він і Тімоті Шаламе брали участь у різних проєктах. Вона вважала, що Джейкоб добре підійде Кендалл, і активно переконувала її звернути на нього увагу.

Крім того, Кайлі прагнула організовувати спільні зустрічі парами — разом із Тімоті Шаламе, з яким вона перебуває у стосунках.

Спільні появи та попередні стосунки

Одні з перших спільних зустрічей нової пари відбувалися в будинку Кендалл поблизу Беверлі-Гіллз, де вони проводили час у компанії друзів.

Раніше Дженнер і Елорді вже неодноразово перетиналися на публічних заходах. Зокрема, їх бачили разом у Парижі ще у 2022 році, а також на показі Bottega Veneta у 2024-му.

У березні цього року вони відвідали вечірку Vanity Fair після церемонії Оскар, де спілкувалися наодинці.

До цього Джейкоб Елорді мав тривалі, але нестабільні стосунки з інфлюенсеркою Олівією Джейд, які завершилися минулого року. Раніше він також зустрічався з Каєю Гербер і Джої Кінг.

Кендалл Дженнер, своєю чергою, мала стосунки з репером Bad Bunny, а також із баскетболістами Девіном Букером і Беном Сіммонсом.

Офіційних коментарів від представників Дженнер та Елорді наразі немає.

Джерело : Daily Mail

