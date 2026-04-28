З 12 травня 2026 року у Відні розпочнеться міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026. Конкурс почнеться з півфіналів і завершиться гранд-фіналом, де визначать переможець шоу.

Букмекери вже опублікували свої прогнози щодо шансів учасників. За їхніми оцінками, ймовірність перемоги України становить близько 2%. Водночас майже 91% імовірності букмекери віддають виходу України до гранд-фіналу, а у фінальному шоу їй прогнозують приблизно 9-те місце за підсумковими результатами.

Скільки коштують квитки на Євробачення-2026

Продаж квитків на Євробачення-2026 стартував ще на початку січня 2026 року. Частина квитків на гранд-фінал, яка з’явилася у продажу, була розкуплена приблизно за 14 хвилин, а на півфінали — орієнтовно за 20 хвилин після старту продажу.

Через такий ажіотаж значна частина квитків була розпродана ще на початковому етапі. Але організатори викладають квитки частинами, а не всі одразу. На початку продажів квитки на Євробачення-2026 мали різні цінові категорії залежно від типу події та місця в залі.

Євробачення 2026, скільки коштують квитки:

квитки на репетиції коштували приблизно від €10 до €108,

на репетиції журі — від €25 до €163;

живі ефіри півфіналів стартували в межах від €53 до €263,

ціни квитків на Євробачення 2026 на гранд-фінал стартували від €62,5 до €362,5 залежно від категорії місць.

Отже, вартість квитків на Євробачення 2026 залежить від формату шоу та розташування місць — від стоячих зон до преміальних секторів біля сцени.

Як купити квитки на Євробачення 2026 і що доступно зараз

Питання, як купити квитки на Євробачення-2026, залишається актуальним, однак більшість варіантів уже недоступна через високий попит. Станом на 28 квітня, за два тижні до першого півфіналу, у продажу залишилися лише окремі варіанти.

Квитки на Євробачення 2026, ціни та доступні варіанти станом на 28 квітня:

Для денного анонсу першого півфіналу 12 травня о 15:00 ціни коливаються від €77 до €108. Доступні переважно стоячі місця та частини загальної арени, включно з південними секторами та окремими зонами біля сцени.

Квитки на пряму трансляцію першого півфіналу стартують від €212,50. Найдорожчі доступні варіанти сягають €262,50, це переважно стоячі зони з кращою оглядовістю. Також є квитки середньої категорії за €232,50, які дають доступ до загальних секторів арени.

Щодо другого півфіналу, то тут фактично не залишилося гарних місць поблизу сцени. У продажу є лише обмежені варіанти за нижчими ціновими категоріями — від €132,50 та €162,50. Місця розташовані переважно в загальних зонах і стоячих секторах, тоді як найкращі місця вже повністю розпродані.

Водночас квитки на гранд-фінал повністю розпродані — жодної категорії місць у продажу не залишилося. Також відсутні квитки на всі події після 14 травня, включно з репетиціями, анонсами та фінальним шоу.

