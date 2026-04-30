Росію залишили у програмі Венеційської бієнале, але з обмеженням: павільйон відкриють лише на чотири дні під час прев’ю, після чого закриють для всіх відвідувачів до кінця виставки.

Як з’ясувало італійське видання Open, оприлюднивши внутрішнє листування, організатори виставки обрали модель, яка дозволяє формально дотриматися санкцій і водночас не виключати РФ з програми.

Як працюватиме павільйон РФ у Венеції

Згідно з новим планом, у дні прев’ю — орієнтовно 5–8 травня — павільйон працюватиме лише для акредитованих фахівців і преси. У цей час там представлять проєкт The Tree is Rooted in the Sky із перформансами.

Після відкриття виставки для широкої публіки простір закриють: до завершення бієнале він залишатиметься недоступним зсередини. Глядачі зможуть бачити лише записані матеріали — трансляції або відео, які демонструватимуться ззовні будівлі.

Опубліковані листи показують, що комісарка російського павільйону Анастасія Карнєєва вела переговори з керівництвом бієнале щодо організації участі. Зокрема, вона зверталася з проханням надати листи-запрошення для художників і персоналу через труднощі з отриманням віз.

Як зазначає ArtReview, йдеться приблизно про пів сотні учасників. Видання також звертає увагу на зв’язки Карнєєвої з російськими державними структурами: вона є донькою топменеджера корпорації Ростех, а її партнерка — донькою міністра закордонних справ РФ.

Тиск ЄС і позиція організаторів

Раніше Єврокомісія попередила про можливе скорочення грантового фінансування бієнале через російський павільйон і надала організаторам 30 днів для пояснення.

У команді мистецького заходу заперечують порушення і заявляють, що діяли в межах законодавства, а санкції були дотримані.

