Цього року конкурс пісні Євробачення 2026 має особливе значення, він відзначає ювілейне, 70-те проведення. Прийматиме шоу Австрія, а саме столиця країни — Відень. Подія збере десятки країн, які змагатимуться не лише за перемогу, а й за місце в історії одного з наймасштабніших телевізійних шоу світу.

Які країни ніколи не вигравали на Євробаченні, читайте в нашому матеріалі.

Які країни жодного разу не виграли на Євробаченні

Попри багаторічну історію конкурсу, за весь час існування Євробачення лише 27 країн змогли підняти головний трофей. Але значна частина постійних учасників, навіть із сильними виступами та гучними хітами, досі жодного разу не перемагала.

Зараз дивляться

Серед них є держави, які вже десятиліттями повертаються на сцену конкурсу, щоразу наближаючись до вершини, але так і не долаючи останній крок.

Україна, для порівняння, належить до тих країн, які змогли не просто заявити про себе, а й тричі здобути перемогу. У 2004 році тріумф принесла Руслана з піснею Дикі Танці, у 2016-му перемогла Джамала з композицією 1944, а у 2022 році перше місце виборов Kalush Orchestra з треком Стефанія. Ці перемоги закріпили за Україною статус однієї з найуспішніших країн сучасного Євробачення.

Водночас поруч із державами-переможницями існує інша велика група країн, які не перемагали на Євробаченні жодного разу. Вони регулярно брали участь, але так і не підкорили вершину. І саме вони формують одну з найцікавіших сюжетних ліній кожного нового конкурсу.

У переліку країн, що не перемагали на Євробаченні, є Мальта, яка вперше вийшла на сцену ще у 1971 році. За більш ніж пів століття країна неодноразово була буквально за крок від перемоги.

Особливо болючими для мальтійських фанів залишаються 2002 і 2005 роки, коли виконавиці Ira Losco та Chiara фінішували другими. Мальта залишається одним із найяскравіших прикладів країни, яка майже щороку видає сильні номери, але не може прорватися до золота.

Схожа історія у Кіпру, який дебютував у 1981 році. Найближче до перемоги країна підійшла у 2018-му, коли енергійна Fuego у виконанні Елені Фурейри буквально підірвала сцену і принесла друге місце. Це був момент, коли Кіпр виявився максимально близьким до історичного тріумфу, але все ж зупинився за один крок до нього.

Хорватія, яка бере участь у шоу з 1993 року, також довгий час залишалася у переліку країн, які країни ніколи не перемагали на Євробаченні, хоча вона неодноразово входила до числа фаворитів.

Особливо яскравим став 2024 рік, коли Baby Lasagna буквально захопив увагу глядачів і букмекерів, але в підсумку завершив конкурс на другому місці, встановивши найкращий результат країни в історії.

Румунія, яка дебютувала у 1994 році, має у своєму активі одразу два третіх місця — у 2005 та 2010 роках.

Польща стартувала в тому ж 1994 і одразу ж здобула приголомшливий результат. Едіта Ґурняк із піснею To Nie Ja! одразу вивела країну на друге місце, яке й досі залишається найкращим для Польщі.

Є й країни, які хоч і не часто потрапляють у топи, але час від часу нагадують про себе. Литва, наприклад, дебютувала у 1994 році та найвище піднялася у 2006-му з іронічним виступом LT United, що приніс шосте місце.

Албанія, яка приєдналася у 2004 році, у 2012 досягла свого піку з п’ятим місцем. Молдова вже встигла взяти бронзу у 2017 році завдяки Sunstroke Project, а Болгарія була максимально близькою до перемоги того ж року, коли Kristian Kostov став другим.

Окрему групу становлять країни, які дебютували вже у XXI столітті, але швидко заявили про себе.

Вірменія, Чехія, Грузія та Чорногорія мають різну історію успіхів, однак спільним для них залишається те, що жодна з них ще не змогла виграти конкурс. Чехія, наприклад, довго залишалася аутсайдером, але у 2018 році Mikolas Josef привів країну до шостого місця, найкращого результату в історії.

Окремо варто згадати Сан-Марино, яке довгий час взагалі не проходило до фіналу, але у 2019 році Serhat із піснею Say Na Na Na несподівано приніс країні 19-те місце. Наразі це її найкращий результат.

Цікаво, що навіть новіші учасники вже встигли заявити про себе. Австралія, яка дебютувала лише у 2015 році, одразу стала відкриттям конкурсу. Уже в 2016 Dami Im майже принесла перемогу, посівши друге місце.

Показовими виглядають приклади Словенії та Ісландії, які також досі залишаються без перемог, попри багаторічну участь. Ісландія двічі була дуже близькою до тріумфу, а саме у 1999 та 2009 роках, коли країна фінішувала другою. Словенія ж має найкращий результат у вигляді сьомого місця.

Отже, попри десятиліття участі, нові покоління артистів щороку переписують розстановку сил. І саме країни без перемог створюють особливу інтригу, адже кожен новий конкурс для них це не просто виступ, а чергова спроба нарешті переписати власну історію.

Джерело: EurovisionCentral

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.