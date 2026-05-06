Представниця України на 70-му пісенному конкурсі Євробачення 2026, співачка Leleka, вперше випробувала сцену Wiener Stadthalle у Відні.

Репетиція пройшла у закритому форматі, проте організатори вже поділилися офіційними фото, а команда артистки розкрила секрети її конкурсного вбрання.

Що покаже Україна на Євробаченні 2026

Цього року Україна робить ставку на поєднання глибокого вокалу та національного інструментарію. Разом із Leleka на сцену вийде бандурист Ярослав Джусь.

Як і передбачалося, саме бандура стане одним з ключових елементів номеру, підкреслюючи культурний код України на ювілейному шоу в Австрії.

Хоча зйомки самої репетиції були суворо обмежені, на формуах вже з’явилися перші деталі сценічного рішення номера.

Акцент зроблено на ідентичності артистки, що відображається не лише у музиці, а й у кожній деталі її образу.

Хто створив костюм для виступу Leleka

Спеціально для Євробачення дизайнерка Лілія Літковська та стилістка Маргарита Шекель створили образ, який кардинально відрізняється від того, що глядачі бачили під час Нацвідбору.

Його основний елемент — це складний плетений корсет. Для його виготовлення використали вісім видів переважно натуральних матеріалів: шовкову органзу, віскозу та чистий шовк.

Загалом на вбрання пішло близько 20 метрів тканини та години кропіткої ручної роботи.

Силует відсилає до образу лелеки через подовжені лінії та спадні елементи, що створюють ефект польоту. За словами дизайнерки, костюм символізує “внутрішню волю” та “проростання” пісні крізь одяг. Вбрання розробляли так, щоб воно “оживало” під час руху та взаємодії з вітром на сцені.

Костюм бандуриста Ярослава Джуся натхненний козацькою добою. Його основою стала плахта з ручною вишивкою бісером, що підкреслює роль музиканта як хранителя народної пам’яті.

Коли чекати на виступ України

Перший півфінал відбудеться у вівторок, 12 травня, другий — у четвер, 14 травня, коли на сцену вийде наша учасниця під номером 12. Гранд-фінал запланований на суботу, 16 травня.

Цьогоріч за кришталевий мікрофон змагатимуться представники 35 країн.

Фото: Leleka

Джерело : Суспільне

