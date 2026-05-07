Зірка серіалу Повернення на ICTV2 та чинний військовослужбовець Євген Григор’єв закликав до остаточного викорінення російського продукту з українського простору.

Актор, який з 2022 року захищає країну в лавах ЗСУ, наголосив, що чесність перед собою є головною умовою виживання нації.

Про це Григор’єв заявив на панельній дискусії від агенції HASHTAG Українське кіно як стратегія впливу. Як мають працювати документалістика та ігрові фільми, яка днями відбулася в Києві.

До заходу долучилися продюсерка фільму Ти — Космос Анна Яценко, режисери Антон Штука та Володимир Тихий, а також кінокритики Альона Шилова та Юрій Самусенко

Євген Григорʼєв про відмову від росконтенту

Актор та військовий зізнався, що для нього перехід на українське не був миттєвим, проте зараз він займає радикальну позицію щодо ворожого контенту.

— Памʼятаю себе: у перші два тижні повномасштабного вторгнення ще слухав російську музику, а потім в якийсь момент зрозумів, що пішли вони нах*р, — емоційно висловився Євген.

На його думку, замість примусових заборон держава та медіа мають пропонувати якісну альтернативу. Він впевнений, що за кілька поколінь українці взагалі не знатимуть російської мови, якщо індустрія продовжить “закохувати” глядача у власний якісний контент.

Про “картонне” кіно та мотивацію

Маючи досвід рекрутингу, Євген Григор’єв зазначає, що кінематографістам варто уникати спроб знімати війну за голлівудськими лекалами. Він назвав такий підхід неефективним, адже глядач миттєво зчитує фальш.

— Люди, які обрали шлях піти у військо, вже давно тут, а змотивувати невмотивовану людину, яка шукає будь-яку можливість когось і щось обвинуватити і за цим прикритись, що не піде, неможливо, — переконаний актор.

Він додав, що кіно не має бути “солодкою агіткою”, оскільки штучний пафос лише відштовхує аудиторію:

— Неможливо закохати глядача, роблячи продукт нещиро. Але знімати потрібно… Я впевнений, що ми прийдемо до хороших чесних, відвертих і неймовірних робіт, які будуть відчувати через покоління, — прогнозує військовослужбовець.

Хто такий Євген Григор’єв

Євген Григорʼєв, відомий також за роллю у фільмі Носоріг Олега Сенцова, у 2022 році добровільно став до лав батальйону Вовки Да Вінчі.

На початку цього року ICTV2 представив драмеді Повернення, у якому Євген зіграв головну роль — ветерана з ампутацією, який вчиться жити заново, борючись із посттравматичним синдромом.

Також його герой постійно бачить марення загиблого побратима Верби, якого зіграв друг Григорʼєва Олександр Рудинський.

Проєкт став знаковим для ТБ, оскільки понад 50% акторського складу — це реальні військові та ветерани. Серіал уже потрапив до лонгліста національної премії Золота дзиґа.

