Ведучий Анатолій Анатоліч разом з дружиною Юлою виховує трьох дітей. Двоє з них — уже підлітки.

Вгадати їхній настрій і бажання — завдання не з простих, ділиться шоумен. Тож має батьківський секрет, яким поділився в ефірі шоу єПитання на Новому.

Анатолій Анатоліч про виховання дітей

За словами ведучого, підлітковий вік — це дуже складний і відповідальний, але водночас цікавий період для нього як для тата.

— Моїй старшій доньці цього літа буде 15 років. Менша ще 13-річна, а сину зараз чотири. Чи памʼятаєте себе у 14? Ну от уявіть собі, в мене таких вдвічі більше! Ще й коли мені не вистачає сил на дівчат-підлітків, то зʼявляється син зі своїми приколами, — жартує Анатоліч.

Шоумен додає, що намагається залишатися другом для своїх дітей настільки, наскільки це можливо. Також, на його думку, потрібно відшукати індивідуальний підхід до кожної дитини.

Оскільки кожен переживає підлітковий вік по-своєму, батькам доводиться балансувати між різними характерами й миритися з бажаннями дітей.

— Так, моя старша не хоче фоткатися зі мною, коли я беру її на премʼєри. Як Леся Нікітюк одного разу, але це вже зовсім інша історія. Жартую, — сміється ведучий. — Проте доньки справді не люблять, щоб їх фоткали на заходах. Не хочуть бути публічними.

Троє дітей у родині вимагають і чітких логістичних рішень щодня. Щоб встигати з навчальними закладами та гуртками, Анатолій Анатоліч минулого літа найняв водійку, оскільки сам із дружиною фізично не встигає все організувати.

