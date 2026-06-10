Американський 36-річний репер та рок-виконавець Machine Gun Kelly (справжнє ім’я — Колсон Бейкер) відверто розповів про серйозні проблеми зі здоров’ям, які йому довелося пережити через кардинальну зміну іміджу.

Артист покрив майже всю верхню частину свого тіла суцільним чорним чорнилом, після чого зіткнувся з важкими побічними наслідками.

Чорне тату Machine Gun Kelly

Вперше своє масштабне татуювання у стилі blackout музикант продемонстрував у лютому 2024 року, опублікувавши фото в Instagram з підписом: “Тільки для духовних цілей”.

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Суцільне чорне покриття вкрило більшу частину верхньої половини його тіла, хоча окремі елементи старих татуювань залишилися видимими на руках, а на грудях зберігся контур хреста.

Як виявилося згодом, за цією зміною зовнішності стояли тижні фізичних страждань.

Ігнорування порад майстра та важка хвороба

У новому інтерв’ю для Billboard Canada Machine Gun Kelly зізнався, що майстриня татуювань одразу попередила його: така масштабна робота має тривати близько двох років.

Проте виконавець вирішив завершити весь процес лише за два місяці. За словами MGK, після цього він серйозно захворів.

— Після першого тижня ми перейшли на лімфатичні вузли в області пахв та плечей, і я дуже сильно захворів. Моя шкіра почала жовтіти. Я не міг спати. У якийсь момент я взагалі перестав рухати певними частинами верхньої половини тіла, — розповів музикант.

Попри складний період відновлення, співак зазначив, що цей досвід зрештою став для нього джерелом натхнення.

— Не лише через те, що я зробив, а й через те, що мені довелося подолати, — пояснив він.

Чому Machine Gun Kelly зробив чорне тату

Рішення кардинально змінити зовнішність виникло в артиста під час роботи над спільним мікстейпом із Wiz Khalifa під назвою Blog Era Boyz, що вийшов минулого місяця.

— Я шукав зміни, які були б не просто новим звучанням. Це мало бути щось фізичне, — сказав MGK.

Після завершення трансформації музикант навіть не одразу впізнав себе у дзеркалі. Він також зізнався, що старі татуювання почали викликати у нього складні асоціації.

— Я бачив смерть і наркотики у всіх цих візерунках, які буквально були написані на моєму тілі. Там були щасливі татуювання, сумні, святі та пекельні. Це виглядало так, ніби моя біполярність кричала просто з моєї шкіри, — сказав артист.

Пізніше музикант пов’язав появу татуювання зі складним періодом свого життя у пісні Don’t Let Me Go.

Як робили татуювання Machine Gun Kelly

Тату-майстриня артиста Roxx розповіла, що процес покриття розпочався в середині грудня 2023 року в її приватній студії в Лос-Анджелесі.

Machine Gun Kelly приходив на сеанси чотири рази на тиждень і загалом пройшов 13 процедур тривалістю по шість годин кожна.

Для створення татуювання одночасно використовували 44 голки. Майстриня також назвала музиканта найвитривалішим клієнтом у своїй кар’єрі.

Складний період в житті Machine Gun Kelly

Зміни у зовнішності збіглися з непростим періодом і в особистому житті музиканта. У березні 2025 року в нього та акторки Меган Фокс народилася донька Сага.

Пара розійшлася ще в листопаді 2024 року. За повідомленнями західних медіа, це сталося після заяв про те, що акторка виявила його спілкування з іншими жінками.

Попри розрив, наприкінці 2025 року джерела з оточення колишньої пари стверджували, що Меган Фокс позитивно оцінює те, як музикант проявив себе як батько та підтримує її і доньку. Це породило чутки про можливе возз’єднання колишніх закоханих.

Джерело : Daily Mail

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