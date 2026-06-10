Народна артистка України Ольга Сумська відверто розповіла про непростий період у своїй театральній кар’єрі.

Акторка зізналася, що якось втратила роботу через інтриги колеги, яку вважала близькою подругою.

Також Сумська пояснила, чому переконана, що справжня дружба в акторському середовищі трапляється рідко.

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— Як тільки вас призначають на одну роль, все це конкуренція. Токсичність одразу. От тому я, мабуть, і не працюю в стаціонарному театрі через токсичність, через неможливість дійсно справжньої дружби, — поділилася знаменитість.

Ольга Сумська про зраду подруги та звільнення

Зірка пригадала, що майже два десятиліття працювала в театрі імені Лесі Українки, де товаришувала з однією з акторок. Згодом Сумська дізналася, що колега діяла проти неї. Хто саме це був, Ольга розкривати не стала.

— Не буду називати прізвище, і навіть сиділи в одній гримерці. А потім так склалися обставини, що я дізналася, що ця акторка плела інтриги проти мене. Ну і власне саме завдяки цим інтригам я пішла з цього театру. Мені навіть прикро зізнатися, але я була звільнена, — поділилася Ольга Сумська.

Зараз акторка шкодує, що не залишила театр раніше, коли відчула, що ситуація складається не на її користь. За словами артистки, найбільше їй шкода не самого звільнення, а років, які довелося провести в атмосфері конфліктів і протистояння.

— Я шкодую, що я втратила ці роки. Тому, коли тебе не сприймає керівництво, коли проти тебе плетуться інтриги, коли іде така, знаєте, війна проти певних акторів, які не є симпатиками і не є в когорті улюбленців, і ти це відчуваєш, і ти постійно наражаєшся на якісь страшні конфлікти, на несприйняття, на непорозуміння. Отоді треба іти геть, ну, вірніше, з цього театру і шукати нове місце роботи, — зазначила зірка.

Нагадаємо, що цього року Ольга Сумська відзначатиме ювілей — 22 серпня їй виповниться 60 років. Раніше акторка вже казала, як ставиться до цієї дати та до віку загалом.

Джерело : ЖВЛ

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