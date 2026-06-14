Американський співак Олівер Трі (Oliver Tree) загинув в авіакатастрофі у Бразилії.

Олівер Трі загинув в авіакатастрофі

У Ріо-де-Жанейро внаслідок зіткнення двох гелікоптерів загинули шестеро людей, серед них американський співак Олівер Трі та аргентинський ютубер Гаспі, пише France24, CNN Brazil и Telegram-канал SHOT.

Аварія сталася вранці 14 червня в районі Рекрейо-дус-Бандейрантеш. За попередніми даними, гелікоптери зіткнулися в повітрі й упали на майданчик для електромобілів, спричинивши масштабну пожежу. Вогонь знищив щонайменше 20 авто.

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У першому гелікоптері перебували п’ятеро людей — усі загинули. У другому був лише пілот Шарль Марсіллак, який також не вижив.

У пожежній службі зазначили, що наслідки могли бути значно масштабнішими через близькість житлових будинків. Гасіння ускладнювали літій-іонні акумулятори електромобілів.

Причини катастрофи встановлюють Повітряні сили Бразилії та кримінальна поліція.

Олівер Трі загинув: що про нього відомо

Оліверу Трі було 32 роки. Він був відомий завдяки трекам Life Goes On та When I’m Down.

Також мав понад 11 млн щомісячних слухачів на Spotify. До Бразилії артист прибув у межах світового туру.

Свій останній допис в Instagram співак опублікував напередодні загибелі, 13 червня. У ньому він показав кадри з музичної студії.

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