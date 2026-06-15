Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, як пережила масовану російську атаку на Київ у ніч на 15 червня.

Під час повітряної тривоги вона перебувала в підземному паркінгу, однак через сильне задимлення навіть на мінус третьому рівні було важко дихати.

Леся Нікітюк про атаку на Київ 15 червня

Телезірка спустилася в паркінг, щоби укритися від обстрілів. У короткому відео вона показала задимлене приміщення

Зараз дивляться

— Паркінг -3. Все вже в диму, — написала Леся.

На кадрах видно, що телеведуча перебувала у схвильованому стані та прикривала рукою обличчя, щоби було легше дихати.

Пізніше Леся Нікітюк звернулася до підписників та закликала серйозно ставитися до власної безпеки під час повітряних тривог.

За словами ведучої, навіть підземний паркінг не зміг повністю захистити людей від наслідків пожеж та задимлення, спричинених обстрілами.

— Друзі. Страшна ніч. І як показала практика, навіть -1 поверх паркінгу дуже небезпечний, та що тут казати, навіть на -3-му дихали горілим. Тому не нехтуйте особистою безпекою, ховайтесь… і ховайтесь глибше, — закликала Леся.

Масована атака на Київ 15 червня 2026 року

У ніч на 15 червня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на українську столицю.

За даними ДСНС, міської влади та Київської міської військової адміністрації, пошкодження та пожежі зафіксували в кількох районах столиці. Попередньо відомо про чотирьох загиблих і щонайменше 30 постраждалих, серед яких двоє дітей.

У різних районах міста були пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, об’єкти інфраструктури та автомобілі. Через атаку частина киян також залишилася без електропостачання.

На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків обстрілу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.