Студія DreamWorks Animation представила перший трейлер мультфільму Шрек 5 (Shrek 5), який вийде в прокат 30 червня 2027 року.

Нова стрічка поверне на екрани улюблених героїв франшизи через 17 років після виходу мультфільму Шрек назавжди (Shrek Forever After), що став останньою частиною основної серії.

Шрек 5 — що показали у першому трейлері

Відео починається з казкової книги, яка нагадує глядачам історію Шрека, Фіони та Віслюка з першого мультфільму 2001 року.

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Втім, Віслюк швидко перериває оповідача та заявляє, що настав час для змін. Саме цим творці, ймовірно, пояснюють оновлений стиль анімації персонажів.

Після цього герої вирушають у нову подорож королівством Далеко-далеко, де на них чекають зустрічі з велетнем, представниками правопорядку та дивним сніговиком, який пародіює Олафа з мультфільму Крижане серце.

У трейлері також з’являється Пряник Джинджі — один із найвідоміших персонажів всесвіту Шрека.

Найбільшу інтригу автори залишили на фінал ролика. Останні кадри показують Шрека, Фіону, їхніх дітей та Віслюка у тюремній камері. Поки Віслюк співає пісні, решта героїв дедалі більше дратуються через його виступ.

Втім, трейлер не розкриває, що саме стало причиною арешту головних героїв.

Шрек 5 — зірковий склад повертається

У новому фільмі голоси головним героям знову подарували Майк Маєрс, Едді Мерфі та Кемерон Діас, які озвучують Шрека, Віслюка та Фіону.

До акторського складу також приєдналися Зендея, комік шоу Saturday Night Live Марчелло Ернандес і актор Скайлер Гізондо. Вони озвучили дітей Шрека та Фіони — Фелісію, Фергуса і Фаркла.

Режисерами мультфільму стали Конрад Вернон і Волт Дорн — автори, які раніше працювали над іншими проєктами франшизи.

Шлях стрічки до екранів виявився довшим, ніж планувалося. Прем’єру Шрека 5 спочатку планували на липень 2026 року, потім перенесли на грудень того ж року, а згодом — на 30 червня 2027-го. Причини зміни графіка студії Universal та DreamWorks Animation не пояснювали.

Новий мультфільм вийде через 26 років після прем’єри оригінального Шрека, який у 2001 році зібрав майже $500 млн у світовому прокаті та отримав премію Оскар. Саме з нього почалася одна з найуспішніших анімаційних франшиз у світі.

Фото: скриншот з трейлера

Джерело : Variety

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