Національний палац мистецтв Україна, що зазнав пошкоджень під час масованої російської атаки на Київ у ніч на 15 червня, продовжує відновлюватися та готується до нового концертного сезону.

У закладі повідомили, що роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають власними силами команди. Одночасно палац уже відкрив продаж квитків на майбутні заходи, закликаючи глядачів таким чином підтримати відновлення будівлі.

Як відновлюють Палац Україна після атаки

У ніч проти 15 червня будівля Національного палацу мистецтв Україна вдруге від початку повномасштабної війни зазнала пошкоджень через російський удар по столиці.

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За інформацією Міністерства культури України, вибуховою хвилею були пошкоджені фасад та вікна будівлі. У самому палаці зазначили, що всі працівники вчасно спустилися в укриття, тому обійшлося без постраждалих.

Адміністрація закладу повідомила, що планує завершити відновлювальні роботи до початку нового концертного сезону. Наразі команда самостійно усуває наслідки обстрілу та готує майданчик до проведення запланованих заходів.

Це вже другий випадок пошкодження Палацу Україна під час великої війни. Попереднього разу будівля постраждала внаслідок російського ракетного удару 31 грудня 2022 року. Тоді будівля серйозно постраждала, однак глядацька зала залишилася неушкодженою.

Як підтримати відновлення будівлі

У закладі заявили, що найкращою підтримкою зараз є придбання квитків на майбутні події.

— Найкраща допомога для нас сьогодні — це придбані квитки на концерти. Завдяки цим коштам ми зможемо відновити палац Україна. І вже в серпні чекаємо вас на концертах на головній сцені країни, — зазначили в адміністрації.

Афішу нового сезону вже сформували. Одним із найбільших осінніх проєктів стане хореографічна вистава Казка про 12 місяців за участю Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського.

Покази заплановані на 27-29 листопада. Глядачам обіцяють оновлену режисерську версію вистави з новими сценічними рішеннями, розширеною музичною програмою та збільшеною тривалістю — до півтори години.

У закладі наголошують, що придбання квитків на цю постановку, а також на найближчі серпневі заходи стане прямим внеском у відновлення пошкодженої будівлі.

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