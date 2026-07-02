Анна Саліванчук зізналася, що після розлучення з нардепом знову закохана
- Анна Саліванчук підтвердила, що перебуває у нових стосунках.
- Акторка зізналася, що після розлучення не мала романів 3,5 роки.
Акторка театру та кіно Анна Саліванчук повідомила, що перебуває у нових стосунках. Після понад трьох років без роману знаменитість зізналася, що її серце вже не вільне.
Про зміни в особистому житті вона розповіла в інтерв’ю блогеру Олександру Преподобному.
Анна Саліванчук підтвердила новий роман
Під час розмови ведучий запитав акторку, чи перебуває вона зараз у стосунках. Саліванчук відповіла ствердно, зазначивши, що після тривалої паузи в її житті знову з’явилася близька людина.
— У мене не було, стосунків три з половиною роки. Тільки зараз щось схоже на стосунки, — сказала Анна.
Водночас особу нового обранця акторка не розкрила. Навіть близький друг зірки — режисер Денис Тарасов — не знав, що Саліванчук закохалася.
Чому розлучилися Саліванчук і Божков
За словами акторки, однією з головних причин розлучення стали різні погляди на сімейні цінності.
Вона розповідала, що її колишній чоловік, народний депутат від партії Слуга народу Олександр Божков, дивувався теплим стосункам у її родині.
Саліванчук зазначала, що для неї сім’я завжди була пріоритетом, а спільні свята з рідними мають особливе значення.
Нагадаємо, Анна Саліванчук повідомила про розрив із Олександром Божковим у березні минулого року, хоча офіційно подружжя розлучилося ще у травні 2023 року. Вони прожили разом вісім років і виховують двох синів — Гліба та Микиту.