Європейська комісія підтвердила припинення фінансування Венеційської бієнале на суму €2 млн після рішення організаторів допустити Росію до участі у 61 Міжнародному мистецькому форумі, що відбудеться у 2026 році.

Про це в соціальній мережі X повідомила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Генна Вірккунен.

ЄК відкликала грант Венеційського бієнале

За її словами, після детального аналізу пояснень організаторів Єврокомісія дійшла висновку, що підстав для збереження фінансування немає.

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— Комісія офіційно рекомендує EACEA припинити надання гранту у розмірі €2 млн Венеційській бієнале. Це сталося після ретельної оцінки відповідей Бієнале, щоб обґрунтувати повторне відкриття російського павільйону, — написала Вірккунен.

Ще у березні Європейська комісія різко розкритикувала рішення фонду Fondazione Biennale включити Росію до переліку учасників Венеційської бієнале 2026 року. У Брюсселі тоді наголосили, що допуск російського павільйону суперечить спільній позиції Європейського Союзу щодо агресії РФ проти України та є несумісним із колективною відповіддю ЄС на повномасштабну війну.

Водночас у Єврокомісії попереджали, що участь Росії може мати фінансові наслідки для організаторів. Серед можливих заходів називали призупинення або повне припинення дії грантової угоди з фондом Бієнале.

Рішення організаторів також викликало широку критику у Європі. Міністри культури 22 держав, серед яких Франція, Німеччина, Польща та Україна, звернулися до керівництва Венеційської бієнале із закликом переглянути рішення щодо повернення російського павільйону.

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