На війні в Україні загинув Євген Бушмакін — 45-річний український актор, зірка фільмів Герой мого часу та День Незалежності. Про болючу втрату повідомила його близька подруга, режисерка Тоня Ноябрьова на своїй сторінці в Instagram.

Євген Бушмакін загинув на війні: подробиці

Про загибель Євгена Бушмакіна режисерка повідомила в емоційному дописі, вшанувавши пам’ять митця.

— Просто не можу ані дихати, ані говорити. Женя загинув, у мене ніби вирвали серце. Він не вмів воювати, він любив дітей і дуже хотів побачити сина. Він був видатним актором, викладачем і другом, — написала Тоня Ноябрьова.

Вона додала, що після мобілізації актора одразу направили до штурмового підрозділу:

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— Відібрали зв’язок і одразу відправили у штурмову бригаду… Я не знаю, як тепер бути — жодного фільму в мене немає без тебе, — зазначила подруга покійного.

Що відомо про Євгена Бушмакіна

Євген Бушмакін народився у Полтаві. Закінчив режисерський факультет Київського національного інституту культури й мистецтв (КНУКіМ).

Ппрацював актором та викладачем. Здобув популярність завдяки ролям у стрічках Все буде добре, День Незалежності та Герой мого часу.

За яскраве втілення головної ролі у фільмі Герой мого часу Бушмакіна було номіновано на престижну кінопремію Золота Дзиґа в категорії Найкращий актор.

Нещодавно під час виконання бойового завдання на фронті загинув музикант і дослідник традиційної музики Ігор Ходжаніязов. Захиснику було 36 років.

Фото: Тоня Ноябрьова

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