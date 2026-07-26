Національна кінопремія Золота дзиґа оголосила лауреатів ювілейної, десятої церемонії. Найбільше нагород отримала науково-фантастична стрічка Ти – космос режисера Павла Острікова, яка перемогла в десяти номінаціях.

Про це повідомила Українська кіноакадемія.

Переможці десятої національної кінопремії Золота дзиґа

Премія відзначає найкращі українські фільми та їхніх творців та вшановує особистостей, чий внесок став визначальним для розвитку національного кіномистецтва.

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Переможцем у номінації Найкраща чоловіча роль став Володимир Кравчук за роль у фільмі Ти – космос. Премію Найкраща жіноча роль отримала Марина Кошкіна за стрічку Війна очима тварин.

У номінації Найкраща жіноча роль другого плану перемогла Ірма Вітовська за фільм Малевич режисерки Дар’ї Онищенко. Ця стрічка здобула нагороду й за Найкращий дизайн костюмів.

Перемогу в категорії Найкраща чоловіча роль другого плану посмертно присудили Василю Кухарському за роль у фільмі Киснева станція.

Актор і військовий помер після важких поранень у 2023 році. Нагороду отримали дружина та син актора, пише Детектор медіа.

Стрічка Сірі бджоли режисера Дмитра Мойсеєва, яка є екранізацією однойменного бестселера Андрія Куркова, отримала премію за Найкращий грим.

Серед документальних фільмів головну нагороду здобула стрічка Мстислава Чернова 2000 метрів до Андріївки, яку відзначили й за Найкращу операторську роботу.

Режисеру-документалісту Сергію Буковському вручили почесну премію за внесок у розвиток українського кінематографа.

Спеціальну відзнаку Відкриття року отримав режисер і кінооператор Артем Рижиков, який на початку повномасштабного вторгнення приєднався до Київської тероборони та за кілька років служби відзняв 900 годин відео.

У 2025 році на Торонтському міжнародному кінофестивалі TIFF він представив документальну стрічку Простий солдат.

У номінації Найкраща пісня перемогла композиція Ні обіцянок, ні пробачень із фільму Ну мам. Перемогу посмертно присудили Михайлу Клименку за авторське аранжування.

Повний список переможців

Премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Сергій Буковський;

Відкриття року – Артем Рижиков;

Найкращий дизайн костюмів – Тетяна Лавриненко, Малевич;

Найкращий грим – Тетяна Татаренко, Сірі бджоли;

Найкраща робота художника-постановника – Владлен Одуденко, Марія Денисенко, Ти – космос;

Найкраща жіноча роль другого плану – Ірма Вітовська, Малевич;

Найкраща жіноча роль – Марина Кошкіна, Війна очима тварин;

Найкраща операторська робота – Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, 2000 метрів до Андріївки;

Найкращий монтаж – Іван Банніков, Ти – космос;

Найкращі спеціальні ефекти – Олексій Гапон, Антоніна Патраманська, Олександр Супруновський, Юрій Бондаренко, Максим Головін, Ти – космос;

Найкращий звук – Сергій Степанський, Ти – космос;

Найкраща пісня – Ні обіцянок, ні пробачень, Михайло Клименко (ADAM) (посмертно);

Найкраща музика – Микита Моісеєв, Ти – космос;

Найкраща чоловіча роль другого плану – Василь Кухарський (посмертно), Киснева станція;

Найкраща чоловіча роль – Володимир Кравчук, Ти – космос;

MEGOGO AUDIENCE AWARD – Ти – космос, режисер Павло Остріков;

Найкращий короткометражний ігровий фільм (премія ім. Ю. А. Мінзянова) – Пасхальний день, режисер Микола Засєєв;

Найкращий короткометражний документальний фільм – Через 769 км, Нью-Йорк, режисерка Софія Бугрій;

Найкращий анімаційний фільм – Моя бабуся – парашутистка, режисерка Поліна Піддубна;

Найкращий ігровий серіал – Обмежено придатні, режисер Аркадій Непиталюк;

Найкращий документальний фільм – 2000 метрів до Андріївки, режисер Мстислав Чернов;

Найкращий сценарій – Павло Остріков, Ти – космос;

Найкраща режисерська робота – Павло Остріков, Ти – космос;

Найкращий фільм – Ти – космос, режисер Павло Остріков.

Золота дзиґа — українська національна кінопремія, яку присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа з 2017 року.

Нагадаємо, минулого року головну нагороду IX Національної кінопремії Золота Дзиґа здобув фільм Тараса Томенка Будинок Слово. Нескінчений роман. Стрічка перемогла й у номінації Найкраща режисерська робота.

Найкращими акторами стали Костянтин Темляк за роль у фільмі БожеВільні та Карина Химчук за роль у стрічці Ти мене любиш?

Найкращим документальним фільмом визнали Порцелянову війну Слави Леонтьєва, а найкращим серіалом – Homo amans Саші Лідаговського.

Фото: Українська кіноакадемія

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