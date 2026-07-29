У середу, 29 липня, у Парижі знайшли мертвим відомого французького електронного музиканта та діджея Kavinsky (Кавінскі). Справжнє ім’я артиста — Венсан Белорже. Йому було 50 років.

Діджей Kavinsky помер: що відомо

Тіло Венсана Белорже виявили у його будинку в 18-му окрузі Парижа. Наразі місцева прокуратура розпочала розслідування для встановлення причин смерті.

За даними рятувальників та правоохоронців, на місці події не виявлено жодних підозрілих обставин чи слідів насильства.

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Чим відомий Kavinsky

Kavinsky (Венсан Белорже) вважається одним із піонерів музичного жанру синтвейв та яскравим представником французької електронної сцени.

Всесвітню популярність артисту принесла композиція Nightcall, яка стала головним саундтреком до культового фільму Драйв із Раяном Ґослінґом.

Музикант також виступав наживо під час урочистої церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року разом із бельгійською співачкою Анжель та гуртом Phoenix.

За свою кар’єру Kavinsky випустив два студійних альбоми — OutRun (2013) та Reborn (2022).

Джерело : France24

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