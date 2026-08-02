Американський актор Вінсент Пасторе, відомий за роллю у серіалі Клан Сопрано, помер у віці 80 років. Його тіло виявили у власному будинку в Бронксі, штат Нью-Йорк, у суботу, 1 серпня.

Вінсент Пасторе помер: що відомо

Інформацію про смерть актора підтвердили його представники. За попередніми даними, Пасторе міг померти уві сні. Тіло знайшов сусід, який занепокоївся через те, що актор протягом трьох днів не виходив на зв’язок.

Точні обставини смерті наразі встановлюють. Водночас припускають, що вона настала з природних причин.

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Менеджер актора Роберт Альтман розповів, що Пасторе помер у себе вдома. Він назвав його однією з найдобріших і найщедріших людей, яких йому доводилося знати.

За словами Альтмана, актор завжди з теплотою та повагою ставився до людей, ніколи не відмовляв шанувальникам у фотографіях чи автографах і щиро цінував їхню підтримку.

Найбільшу популярність Вінсенту Пасторе принесла роль Сальваторе Бонпенсьєро — близького друга Тоні Сопрано — у культовому серіалі HBO Клан Сопрано.

Актор також знявся у десятках телевізійних проєктів, серед яких Закон і порядок, Практика та Поліція Гаваїв. Його останньою роботою стала роль у кримінальному трилері Bad News On The Doorstep.

У Вінсента Пасторе залишилася донька Рене.

Джерело : NYT, People

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